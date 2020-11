Siap Jadi Trendsetter, AHM Rilis All New Honda Scoopy Generasi Terbaru

(Kiri-Kanan) Direktur Marketing AHM – Thomas Wijaya, President Director AHM – Keiichi Yasuda, Executive Vice President Director AHM – Johannes Loman dan Marketing Director AHM- Mutsuo Usui memperkenalkan All New Honda Scoopy melalui virtual launching yang dilakukan secara langsung di AHM-Safety Riding & Training Center, Deltamas, Cikarang (10/11).

Jakarta – Sepeda motor skutik berkarakter unik dan fashionable generasi terbaru, All New Honda Scoopy diluncurkan dengan mengadopsi perubahan menyeluruh pada desain, mesin, rangka, dan fitur canggihnya. Model yang diproduksi PT Astra Honda Motor (AHM) ini siap menjadi trendsetter yang menjawab kebutuhan pecinta skutik di Tanah Air.

All New Honda Scoopy hadir dengan desain terbaru dan garis bodi S (shape) serta desain lekukan modern yang semakin menguatkan kesan unik dan berbeda. Desain lampu depan dan belakang juga mengalami perubahan yang semakin memperkuat simbol khas dari Honda Scoopy. Model ini juga kini disematkan mesin generasi terbaru 110cc dengan pengaplikasian teknologi frame(rangka) baru eSAF (enhanced Smart Architecture Frame). Fitur unggulan lain menjadi andalan generasi terbaru Scoopy ini seperti pengisi daya baterai ponsel jenis USB (USB charger), serta pilihan tipe baru dengan penyematan fitur Smart Key.

(Kiri-Kanan) Direktur Marketing AHM – Thomas Wijaya, President Director AHM – Keiichi Yasuda, Executive Vice President Director AHM – Johannes Loman dan Marketing Director AHM- Mutsuo Usui memperkenalkan All New Honda Scoopy melalui virtual launching yang dilakukan secara langsung di AHM-Safety Riding & Training Center, Deltamas, Cikarang (10/11). (Istimewa)

President Director AHM Keiichi Yasuda mengatakan sejak diluncurkan pada 2010, Honda Scoopy memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta skutik unik dan fashionable. Hal ini mengantarkan Honda Scoopy menjadi salah satu model skutik terfavorit di Indonesia.

“Pada generasinya yang kelima ini, kami ingin terus memenuhi harapan pecinta skutik unik dan fashionable melalui penyematan mesin dan rangka baru pada All New Honda Scoopy untuk meningkatkan kenyamanan berkendara, serta beragam fitur baru yang menunjang gaya hidup penggunanya,” ujar Keiichi Yasuda.

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan Honda Scoopy telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda Indonesia yang fashionable, ingin tampil unik dan berbeda dengan gaya yang modern.

“Terima kasih kepada lebih dari 4,5 juta pengguna sepeda motor selama satu dekade kehadirannya di Tanah Air. Kami berharap kehadiran generasi terbarunya melalui All New Honda Scoopy dapat semakin memberikan rasa bangga bagi pengendara yang menyukai gaya hidup sebagai trendsetter,” ujar Johannes Loman.

All New Honda Scoopy dibekali generasi terbaru mesin 110cc eSP (enhanced Smart Power) yang hemat bahan bakar, sekaligus sanggup menyuguhkan performa optimal. Hal tersebut didukung oleh penggunaan rangka baru eSAF. Teknologi frame baru Honda yang membuat skutik ini lebih ringan, lincah, dan nyaman dikendarai. Teknologi eSP terintegrasi dengan ACG Starter untuk menghidupkan mesin lebih halus tanpa suara, serta menjadi dasar pengaplikasian fitur canggih Idling Stop System (ISS) yang mampu mematikan mesin secara otomatis saat berhenti lebih dari 3 detik dan hanya perlu menarik tuas gas untuk menghidupkannya lagi.

Model ini hadir dengan kapasitas tangki bahan bakar yang lebih besar yaitu 4,2L dan mampu menyuguhkan konsumsi bahan bakar yang irit di kelasnya mencapai 59 km/liter melalui pengaktifan fitur ISS (metode ECE R40) dengan metode pengetesan EURO 3 menjadikan skutik popular ini semakin efisien, lebih responsif, dan juga ramah lingkungan.

Beragam fitur teranyar turut dihadirkan pada All New Honda Scoopy untuk semakin memberikan kenyamanan bagi pengendara. Penyematan lampu depan dan belakang dengan desain terbaru berbentuk oval sempurna sebagai simbol dari Honda Scoopy hadir dengan kombinasi sistem pencahayaan LED projector yang semakin menonjolkan kesan unik dari tampilan depan dan belakang Honda Scoopy.

Penyematan Smart Key Sistem untuk tipe terbaru (tipe Smart Key) hadir terintegrasi dengan Answer Back System dan Anti Theft Alarm sehingga semakin menunjang keamanan serta kemudahan. USB Charger model terbaru pada console box dapat dimanfaatkan oleh pengendara untuk pengisian baterai ponsel secara lebih praktis tanpa perlu menggunakan tambahan adapter. Skutik popular ini menjadi trendsetter di kelasnya untuk penyematan fitur charging model ini.

Kombinasi terbaru panel meter digital kini hadir dengan layar LCD yang lebih besar dan mampu menyajikan informasi lebih beragam termasuk penunjuk waktu digital, konsumsi bahan bakar rata-rata dan real time, tripmeter, indikator Smart Key dan penggunaan baterai (khusus untuk tipe Smart Key), serta mempertahankan indikator ECO sebagai panduan berkendara efisien. Fitur baru lainya adalah Multi Function Hook yang bermanfaat untuk menggantungkan barang bawaan secara praktis dengan desain dapat ditutup apabila tidak digunakan.

Fitur unggulan lain pada All New Honda Scoopy juga dipertahankankan seperti desain pijakan kaki terbaru untuk pembonceng yang terintegrasi dengan bodi, memudahkan pengendara membonceng dengan tetap nyaman dan stylish. Model baru ini juga mengaplikasikan velg baru dual 5 spokes, 12 inch dan ban tubeless untuk menghadirkan kenyamanan dan rasa aman pengendara. Kapasitas bagasi terbesar di kelasnya yaitu sebesar 15,4 liter dapat menyimpan helm Scoopy. All New Honda Scoopy memiliki standar samping otomatis (Side Stand Switch) serta tuas pengunci Brake Lock yang mudah dioperasikan saat berhenti di tanjakan.

All New Honda Scoopy ditawarkan dengan 4 varian dan 8 pilihan warna yang menjadikan model ini semakin atraktif dengan hadirnya desain dan warna terbaru yang telah disesuaikan dengan karakter pengendara yang beragam sekaligus menjadikan model ini trendsetter dikelasnya. Varian Sporty hadir dengan dua pilihan warna yaitu Sporty Red dan Sporty Black. Sedangkan varian Fashion hadir dengan warna Fashion Blue dan Fashion Cream dengan harga On The Road (OTR) DKI Jakarta Rp 19,950,000.-

Sementara itu, model ini juga memiliki varian Stylish dan Prestige, yang merupakan varian teranyar bagi para pengendara yang menyukai kesan unik dan berkelas yang telah dilengkapi Smart Key sistem. Kedua varian tersebut memiliki pilihan warna Stylish Brown dan Stylish Red untuk varian Stylish dan Prestige White dan Prestige Black untuk varian Prestige dengan harga OTR DKI Jakarta Rp 20,750,000.-