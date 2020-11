Sensasi Berkendara Yamaha All New Aerox 155 Connected

Sentul, Bogor – Pasca meluncurkan produk terbaru All New Aerox 155 Connected melalui Virtual Launching (2/11), PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg. menyelenggarakan aktivitas Media Test Ride bertema "Aerox Ultimate Racy Experience" pada 10 – 11 November 2020, di Sentul Karting Circuit, Bogor, Jawa Barat.

Dengan digelarnya kegiatan ini, para awak media berkesempatan secara langsung untuk menjajal keunggulan All New Aerox 155 Connected, baik dari segi performa yang terbaik di kelasnya, hingga beragam fitur-fitur canggih seperti Y-Connect yang sangat mendukung aktivitas berkendara.

Dan selama kegiatan berlangsung, seluruh awak media tetap diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Seperti pengecekan suhu tubuh, mengenakan masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan air atau hand sanitizer hingga penggunaan face shield serta tidak bertukar kendaraan yang digunakan.

“Aktivitas media experience yang kami laksanakan merupakan tahapan selanjutnya bagi teman-teman media dalam mendapatkan pengalaman yang lebih menyenangkan terhadap All New Aerox 155 Connected. Anda bisa mengeksplorasi secara langsung terkait keunggulan yang dimiliki oleh All New Aerox 155 Connected. Baik dari segi performa hingga beragam fitur modern yang sangat mendukung aktivitas berkendara yaitu Y- Connect,” ungkap Sutarya, Sales Director PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. saat memberikan sambutan kepada para awak media.

Mengawali jalannya acara, para awak media diajak untuk melakukan Rolling City atau touring dalam kota dengan jarak tempuh kurang lebih sejauh 50 km. Selama kegiatan ini berlangsung, peserta juga ditantang untuk mengikuti Eco Riding Competition (kompetisi berkendara eco) dimana mereka akan berlomba mengumpulkan eco point sebanyak-banyaknya yang terdapat pada fitur Rank di aplikasi Y-Connect.

aerox1111b (Istimewa)

Dengan demikian awak media tidak hanya merasakan sensasi berkendara harian dengan menggunakan All New Aerox 155 Connected. Namun, juga berkesempatan untuk mengekplorasi secara lebih dalam terkait beragam benefit yang bisa didapatkan saat menggunakan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Y-Connect.

“Di aktivitas ini bersama rekan-rekan media lainnya kami mencoba fitur terbaru Y-Connect yaitu fitur Rank melalui kompetisi eco riding. Saat kompetisi, saya tidak fokus pada kecepatan melainkan fokus ke putaran mesin agar bisa terus dijaga di sekitar 4000 rpm. Hasilnya konsumsi bahan bakar cukup irit selama berkendara dalam kondisi eco riding. Secara keseluruhan, All New Aerox 155 Connected ini terasa canggih karena bisa terkoneksi dengan smartphone,” jelas Hieronimus Girindra, salah satu awak media yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Setelah Rolling City, para awak media kemudian menjajal performa All New Aerox 155 Connected secara lebih maksimal dalam balutan kompetisi Time Trial Challange di lintasan Sentul Karting Circuit yang memiliki panjang 1.200 m dengan 14 tikungan dan disertai kemiringan (chamber) yang tinggi. Disini awak media berkesempatan melintas di sirkuit sebanyak 5 lap untuk mencari best time atau waktu tercepat.

Semakin seru, Yamaha Indonesia turut melibatkan pembalap muda Yamaha Racing Indonesia (YRI), Galang Hendra Pratama, untuk memberikan tips dan coaching clinic tentang tata cara menaklukan lintasan sirkuit agar bisa mencatakan waktu yang optimal dan keluar sebagai pemenang. Tidak tanggung-tanggung, Galang bahkan mempraktekannya secara langsung dengan turun ke lintasan sirkuit bersama All New Aerox 155 Connected.

Donny Dwisatryo, salah satu awak media yang mengikuti kegiatan ini membagikan kisah serunya saat memacu All New Aerox 155 Connected diatas trek. Menurutnya, motor yang dibekali mesin baru Blue Core berkapasitas 155cc dengan teknologi VVA yang memiliki Power Weight Ratio (PWR) tertinggi di kelasnya ini sangat mumpuni dalam urusan performa.