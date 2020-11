INTER MILAN Melempem di Liga Italia, ke Mana Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez

Inter Milan melempem di Liga Italia dan liga lainnya. Ada apa? Sektor lini serang disebut menjadi salah satu penyebabnya. Ke mana Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez?

Inter Milan tak seeksplosif musim lalu, yang lini serang mereka mampu tampil garang nan tajam

Bukan menjadi rahasia kembali bahwa Inter Milan bersama Antonio Conte tengah dirundung masalah, khususnya dalam hal permainan.

Terbukti dalam delapan pertandingan terakhir, Nerazzurri hanya mampu membubuhkan satu kemenangan.

Tentu hasil tersebut bukanlah torehan yang bagus bagi klub sekaliber Inter Milan.

Dalam analisis berjudul "What is going wrong with Inter?' via Football Italia mendeskripsikan bahwa terjadi kesalahan di permainan Inter Milan.

Jika berbicara mengenai masalahnya, adalah hal yang kurang masuk akal jika Nerazzuri menggunakan alasan Covid-19 terkait penurunan performa mereka.

Sebelumnya terdapat enam pemain Inter Milan yang mengalami kendala Covid-19, yang saat ini telah dinyatakan sembuh.

Masalah tersebut sebenarnya juga menghantam AC Milan, namun start dan penampilan Rossoneri jauh lebih baik.

Kemudian untuk urusan pemain yang absen, beberapa tim juga mengalami hal yang sama di Liga Italia, namun mereka mampu menyikapinya dengan baik.