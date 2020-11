57 Santri Positif Covid-19, Pondok Pesantren Unggul Al Bayan Sukabumi Hentikan KBM Tatap Muka

Laporan Kontributor Kabupaten Sukabumi M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Pihak Pondok Pesantren Unggul Al Bayan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat membenarkan 57 santri positif Covid-19 .

Pimpinan Pondok Pesantren Unggul Al Bayan KH Heriyanto mengatakan, sejak awal pandemi, pihaknya telah membentuk Tim Satgas Covid-19 yang bertugas menyusun dan menerapkan langkah-langkah mitigasi dengan mengacu pada protokol penanganan Covid-19 yang diterbitkan oleh pemerintah.

"Kami berdoa semoga ananda yang terkonfirmasi tersebut segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti sediakala. Kami juga melakukan monitoring dan mengambil langkah lebih lanjut yang diperlukan sesuai dengan perkembangan situasi yang terjadi," ujarnya, Jumat (6/11/2020).

Sedikitnya, ada 10 langkah pencegahan yang telah dilakukan Ponpes Unggul Al Bayan, diantaranya:

1. Memastikan ketersedian fasiltas cuci tangan di berbagai tempat di lokasi sekolah dan asrama

2. Memastikan ketersediaan fasilitas pengukur suhu dan melakukan pengaturan jaga jarak di berbagai fasilitas sekolah/asrama

3. Memastikan bahwa seluruh guru dan karyawan dilakukan rapid test dengan hasil non reaktif sebelum awal proses tatap muka / kedatangan santri pertama kali ke asrama.

4. Memastikan bahwa seluruh santri yang datang pada saat awal pertama kali dilakukan rapid test dan hanya non reaktif yang dapat mengikuti proses belajr tatap muka

5. Melakukan pengecekan suhu kepada setiap orang yang masuk lingkungan sekolah/asrama

6. Melarang kunjungan dari orang tua santri selama masa pandemi

7. Memastikan penggunaan masker di lingkungan sekolah

8. Memberikan makanan tambahan kepada seluruh santri

9. Melakukan rapid test (antigen) ulang kepada seluruh guru dan memastikan seluruh guru dan karyawan non reaktif covid-19.

10. Memberikan penyuluhan secara rutin kepada seluruh santri, guru dan karyawan terkait pelaksanaan 3M (Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak)

"Berkaitan dengan adanya kejadian santri terkonfirmasi positif covid tersebut, kami telah melakukan proses disinfeksi di seluruh area serta menghentikan aktivitas proses belajar mengajar sementara waktu," katanya.

"Untuk memastikan kesehatan santri, telah dilakukan SWAB PCR test kepada seluruh santri yang dilakukan oleh laboratoium RS Bhayangkara Brimob yang berjumlah

318 orang. Adapun hasil SWAB PCR sementara dapat kami sampaikan bahwa sebanyak 57 santri terkonfirmasi positif covid-19 dan kondisi santri tersebut pada saat ini sehat wal afiat," terangnya.

Berdasarkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 dan Dinkes Kabupaten Sukabumi, ia menegaskan Pimpinan Al Bayan menetapkan bahwa kegiatan belajar tatap muka di berhentikan.

"Santri yang terkonfirmasi positif akan melakukan karantina mandiri di asrama sekolah dibawah pengawasan Dinkes Kabupaten Sukabumi, sementara santri yang dinyatakan negatif Covid-19 akan kembali ke daerah asalnya masing-masing. Untuk selanjutnya kegiatan belajar akan dilakukan secara daring," ujarnya.