Salah Samai Catatan Legenda Liverpool di Liga Champions, Ini Katanya Soal Juara Lagi Liga Champions

TRIBUNJABAR.ID - Satu gol yang dilesakkan Mohamed Salah ketika Liverpool membantai Atalanta 5-0 menjadi sejarah.

Kini penyerang asal Mesir tersebut menyamai torehan legenda Liverpool Steven Gerrard sebagai pencetak gol terbanyak untuk klub di Liga Champions.

Gol semalam menjadi gol ke-21 Mohamed Salah di turnamen tersebut.

Opta Joe menggunggah hal tersebut dalam Twitternya.

"21 - Mohamed Salah has now scored 21 goals for Liverpool in the Champions League, drawing level with Steven Gerrard," tulisnya.

Gol Salah bermula dari sapuan Curtis Jones ketika Atalanta mendapat sepak pojok.

Salah kemudian membawa bola dari lapangan tengah dan menjebol gawang Atalanta.

"Tentu saja saya sangat gembira untuk ada di puncak pencetak gol terbanyak. Steven Gerrard adalah legenda bagi klub. Ini adalah sesuatu yang membuat saya bangga," ucap Mohamed Salah di laman resmi klub.

Namun, ia menegaskan lebih mengutamakan hasil yang diraih timnya.

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, yang palin penting adalah tim. Jadi saya gembira mencetak gol untuk membantu tim memenangkan laga. Itu yang paling penting," ucapnya.