Lesti Cover Lagu Rossa Hati yang Tersakiti Versi Korea Tuai Pujian hingga Trending ini Video Klipnya

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi dangdut, Lesti meng-cover lagu Rossa berjudul Hati yang Kau Sakiti versi Korea.

Aksinya tersebut menuai pujian dari para penggemar.

Bahkan, sampai berita ini dibuat (3/11/2020), video cover lagu Lesti - Hati yang Kau Sakiti versi Korea itu masuk daftar trending tiga besar di Indonesia.

Seperti diketahui lagu yang dinyanyikan Rossa tersebut tengah populer.

Khususnya di kalangan pecinta musik tanah air.

Lagu Hati yang Kau Sakiti diaransemen ulang dan diubah liriknya ke versi Korea.

Tak sedikit penggemar Rossa yang menyukai lagu tersebut dan menyebutnya cocok sebagai soundtrack drama Korea Selatan The World of The Married.

Rossa, mengunggah video klip Hati yang Kau Sakiti di kanal youtubenya pada 15 Agutus 2020 lalu.

Hingga kini per (3/11/2020) video klip lagu galai milik Rossa versi Korea itu sudah ditonton 1,3 juta kali.

lirik lagu Hati yang Kau Sakiti versi Korea - Rossa (Instagram/@itsrossa910)

Kini, lagu milik Rossa itu kembali dipopulerkan Lesti penyanyi dangdut jebolan D Academy.