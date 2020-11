Yamaha Luncurkan All New Aerox 155 Connected, Kabar Gembira Bagi Pencinta Motor Sport Matic

Peluncuran Yamaha All New Aerox 155 Connected

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Kabar gembira nih bagi Anda pencinta motor sport matic, kini Yamaha meluncurkan All New Aerox 155 pada acara Auto Hype Talks yang diadakan di Yamaha DDS II Jabar, Jalan Soekarno Hatta No 474, Senin (2/11/2020).

All New Aerox 155 Connected merupakan keluarga Maxi Yamaha dengan tampilan yang lebih sporty.

Di acara Auto Hype Talks ini hadir automotif enthusiast, Dandi Malik dan komunitas Aero Rider Club Indonesia (Arci) yang melihat langsung peluncuran All New Aerox 155 Connected.

Supervisor Promotion Yamaha DDS, Achmad Dimyati mengatakan motor ini telah launching di Jakarta secara virtual hari ini dan langsung ditampilkan unitnya di showroom Jabar.

" Kita baru bikin survey dan 80% orang itu memilih motor mati, jadi banyak arahnya kesana. Aerox ini sasarannya motor sport tapi matic, makanya tagline nya sport matic," ujarnya.

Telah hadir di pasaran sejak 2016, Aerox kini lahir generasi kedua.

Menurut pria yang akrab disapa Ade, banyak anak muda yang suka dengan gaya motor sport ini.

Pada peluncuran kali ini, sebagai komunitas Aerox, Dhika mengatakan ia paling suka dengan Aerox karena memiliki tenaga yang maksimal.

"Kalau lihat New Aerox 155 Connected tampilannya lebih sporty dan racy. Bedanya dengan Aerox sebelumnya adalah perbedaan warna yang lebih beragam," ujar Dhika.