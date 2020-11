Harga Sejumlah Komoditas Sayuran di Kota Sukabumi Terus Merangkak Naik

Laporan Kontributor Kota Sukabumi, Fauzi Noviandi.

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Harga sejumlah sayuran di pasar tradisional Kota Sukabumi, seperti cabai merah, bawang merah, dan tomat mengalami kenaikan sebesar Rp 2 ribu hingga Rp 5 ribu per kilogram.

Azis M (30) seorang pedagang di Pasar Statiun Timur, Kota Sukabumi mengatakan, meskipun peringatan Maulid Nabi telah berakhir. Namun beberapa harga masih belum stabil, dan sering mengalami kenaikan.

"Harga sayuran yang mengalami kenaikan harga itu, diantaranya cabai merah besar dari seharga Rp 35 ribu menjadi Rp 40 ribu per kilogram, bawang merah semula Rp 32 ribu jadi Rp 34 ribu per kilogram, sedangkan tomat dari Rp 8 ribu ke harga Rp 10 ribu per kilogramnya," kata dia saat ditemui dilapak dagangannya, Senin (2/11/2020).

Beberapa jenis sayuran itu, tambah dia, sudah mengalami kenaikan harga sekitar dua pekan terakhir, karena daya beli masyarakat yang mengalami kenaikan.

"Semenjak jelang peringatan Maulid Nabi daya beli masyarakat memang terus mengalami kenaikan. Namun hari ini daya belinya mulai berkurang kembali," ucapnya.

Selain itu, ia mangatakan, hingga saat ini sejumlah sayuran yang dipasok dari Pasar Caringin Bandung, dan sekitar wilayah Sukabumi tersebut masih berjalan normal dan lancar.

"Meskipun sering mengalami perubahan harga dan beberapa diantaranya mengalami kenaikan, namun untuk pasokan dan stok barang masih berjalan aman serta berlimpah," ucapnya

Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindagin Kota Sukabumi, Heri Sihombing, mengatakan, berdasar hasil monitoring yang dilakukan tim, ada yang mengalami perubahan harga terhadap beberapa komoditi.

"Meskipun beberapa komoditas harga sayuran mengalami kenaikan, namun untuk stok dan pasokan hingga sejauh ini bisa, dipastikan masih berjalan normal dan berlimpah," ucapnya.