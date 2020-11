Sean Connery Meninggal, Jelang Lawan Udinese, Stefano Pioli Samakan AC Milan dengan James Bond

TRIBUNJABAR.ID - Dunia hiburan baru saja dihantam berita duka dengan berpulangnya aktor kawakan Sean Connery.

Berusia 90 tahun, Sean Connery meninggal dunia dalam tidur pada Sabtu (31/10/2020) di rumahnya di Nassau, Bahama.

Sean Connery paling dikenal sebagai aktor pertama yang berperan sebagai agen rahasia 007 dari Inggris, James Bond.

Connery memerankan James Bond dalam total 7 film.

Enam di antaranya adalah produksi Eon, yaitu Dr. No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), dan Diamonds Are Forever (1971).

Connery juga menjadi James Bond dalam film yang diproduksi pihak ketiga, Never Say Never Again (1983).

Kabar duka berpulangnya Sean Connery tak luput dari pembahasan dalam jumpa pers AC Milan menjelang laga melawan Udinese di Liga Italia.

Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, mencoba menarik benang merah antara performa tim besutannya dengan film-film James Bond.

"Saya selalu menyukai Sean Connery," kata Stefano Pioli seperti dikutip dari Tuttomercatoweb.

"Film James Bond? License to Kill atau Never Say Never Again? Kami harus menjadi tim yang tidak pernah menyerah. Jadi, Never Say Never Again menurut saya cocok buat kami," lanjutnya.

Melawan Udinese pada Minggu (1/11/2020), AC Milan akan mencoba mempertahankan posisinya di peringkat pertama klasemen Liga Italia.

AC Milan besutan Stefano Pioli sedang dalam performa bagus dengan tidak pernah kalah dalam 23 pertandingan di semua kompetisi terhitung sejak musim lalu.

"Kami harus terus merasa lapar dan bertanggung jawab. Sekarang kami menjalani momen positif dan harus memaksimalkan antuasiasme ini," kata Pioli lagi.

"AC Milan harus menganggap pertandingan berikutnya sebagai yang paling penting." (bolasport.com)