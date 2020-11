Hari Ini Terakhir! Ini Katalog Promo Alfamart 1 November, Belanja Kebutuhan Sehari-hari Bisa Hemat

TRIBUNJABAR.ID - Bagi Anda yang ingin berbelanja barang kebutuhan sehari-hari di Alfamart, hari ini Minggu (1/11/2020), adalah kesempatan terakhir.

Anda dapat berbelanja barang kebutuhan sehari-hari di Alfamart dengan hemat.

Promo berlangsung selama sepekan yakni pada 26 Oktober - 1 November 2020.

Syarat dan Ketentuan berlaku:



1. Pembayaran dengan Kredit BNI

- Berlaku untuk Kartu Kredit BNI (kec. Kartu Kredit BNI Silver, Co Branding, iB Hasanah)

- Minimal Transaksi Rp 150.000/Struk kecuali item di atas

- Berlaku di pulau Jawa



2. Pembayaran dengan Gopay



- Khusus pembayaran dengan Gopay disertai belanja minimal Rp. 10.000,-

- Tidak termasuk susu bayi di bawah 1th dan Rokok.



3. Pembayaran Alfamart dengan ShopeePay



- Khusus pembayaran ditempat menggunakan ShopeePay

- Minimal Transaksi Rp 10.000 (Tidak termasik susu bayi di bawah 1 tahun dan rokok)

- Harga berlaku untuk 1 barang / transaksi / struk (tidak berlaku kelipatan).

- Maksimal 5 kali transaksi/Pengguna/Periode

Berikut katalog promo alfamart yang Tribun Jogja rangkum dari instagram @alfamart:



- Fortune Minyak Goreng Pouch 2 L Rp 24.800 (dengan gopay) atau Rp 25.300 (tanpa gopay)



Batam Rp 23.500 (dengan gopay) atau Rp 24.000 (tanpa gopay)



Sulawesi Lombok Kalimantan Rp 26.900 (tanpa gopay) atau Rp 26.400 (dengan gopay).



Jambi Medan Palembang Pekanbaru Rp 26.500 (tanpa gopay) atau Rp 26.000 (dengan gopay)



- Luwak White Koffie 10x20 g Rp 9.900 atau Rp 9.000 menggunakan Gopay (Berlaku sampai 31 Oktober 2020)



- Alfamart Beras Sentra pulen 5 Kg Rp 55.900 ( tanpa gopay) atau Rp 54. 900 (dengan gopay) berlaku Jawa - Bali)



- Milo energy, high calcium can 240 ml Rp 12.500/2pcs (tanpa gopay) atau Rp 11.500/2 pcs (dengan Gopay)



- Close up pasta gigi menthol fresh 160 g Rp 12.500 tanpa gopay atau Rp 11.500 dengan Gopay



- Sunsilk shampoo black & shine soft & smooth 340 ml Rp 25.900 tanpa gopay atau Rp 24.900 dengan Gopay



- Rexona Rp 11.900 tanpa gopay atau Rp 10.900 dengan Gopay



- Raja Platinum beras super 5 Kg Rp 57.500 tanpa ShopeePay atau Rp 56.000 dengan ShopeePay



- Forvita margarine sac 200 g Rp 4.500 tanpa ShopeePay atau Rp 3.000 dengan ShopeePay

- Alfamart facial tissue 700 g Rp 24.900 tanpa ShopeePay atau Rp 23.400 dengan ShopeePay- Garnier men FF acno fight 100 ml Rp 21.900 tanpa ShopeePay atau Rp 20.400 dengan ShopeePay- Royale 800 ml Rp 15.000 tanpa ShopeePay atau Rp 13.500 dengan ShopeePay- HIT Aerosol orange 600 ml Rp 26.900 tanpa ShopeePay atau Rp 25.400 dengan ShopeePay- Pucuk harum the ori less sugar pet 350 ml Rp 5.900/2 pcs tanpa BNI atau Rp 1.900/2 pcs dengan kartu BNI- Pantene Shampoo, Cond 135 ml Rp 15.900 tanpa BNI atau Rp 11.900 dengan kartu BNI- Lifebuoy body wash ref 450 ml Rp 17.500 tanpa BNI atau Rp 13.500 dengan kartu BNI- FS Gula tebu kristal putih 1 kg Rp 12.000- Indomie kuah Rp 11.500/ 5 pcs- Indofood sambal pedas, ekstra pedas 335 ml Rp 11.400- Aqua mineral 600 ml Rp 66.400/ karton (Luar Jawa Potongan Rp 20.000)- LA minerale 600 ml Rp 5.900/ 2pcs- Prochiz cheese gold 170 g Rp 10.900- Lactogrow 4 box 750 ml Rp 81.400- Lactogrow 3 box 750 ml Rp 89.500- Susu Bendera 1+ madu bag 600 g Rp 43.600- Susu Bendera 3+ madu bag 600 g Rp 40.300

- Dancow 1+ madu, vanilla box 800 g Rp 80.400- Dancow 3+ madu, vanilla box 800 g Rp 78.700- Frisian flag 123 box 400 g , 456 madu box 400 g Rp 40.900- Zee chocolate, vanilla box 350 ml Rp 34.500- Child-Kid 3 DHA madu, vanilla box 800 g, platinum vanilla can 800 g masing-masing Rp 131.500 dan Rp 227.900- S-26 Procal G3 can 4000 g, procal 3 vanilla box 700 g Rp 125.000 dan Rp 156.800- Silverqueen 100 g Rp 20.900- Nextar cks pineapple jam Rp 5.800- Rinso detergen anti noda, molto, jpn peach 770 g, detergen molto dann Rinso anti noda molto purple 1.8 Kg masing-masing Rp 16.900 dan Rp 34.900- Easy liquid detergen romantic Rp 13.900- Downy mystique passion 950 ml dan Allure 590 ml masing-masing Rp 29.900 dan Rp 19.900- Sunlight jeruk nipis dan daun mint 755 ml Rp 13.500- Vape one push orange, orchid, lemon 30 Ht 10 ml Rp 19.900