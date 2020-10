Jadwal Liga Europa Malam Ini, AC Milan vs Sparta Praha Live SCTV, Arsenal vs Dundalk FC

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Liga Europa matchday kedua berlangsung mulai malam ini, Kamis (29/10/2020) waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.

Ada 24 partai yang akan bergulir dari Grup A-L. Beberapa di antaranya melibatkan tim-tim besar, macam AC Milan dan Arsenal.

AC Milan, yang menghuni Grup H, akan menjamu wakil Republik Ceko, Sparta Praha.

Duel AC Milan vs Sparta Praha itu diselenggarakan di Stadion San Siro dan akan ditayangkan SCTV.

I Rossonersi sedang dalam tren positif. Mereka tak terkalahkan dalam 21 laga terakhir di semua kompetisi pasca-lockdown.

Pada Liga Europa musim ini, Setan Merah Italia itu juga membukanya dengan sempurna.

Zlatan Ibrahimmovic dkk menumbangkan tuan rumah Celtic FC 3-1 pada matchday pertama.

Rentetan hasil positif itu membuat AC Milan difavoritkan pada pertandingan ini.

Sementara itu, Arsenal juga bermain kandang pada matchday kedua di Grup B.

The Gunners akan menjamu wakil Irlandia, Dundalk FC, di Stadion Emirates.

Sama seperti Milan, Arsenal juga mengawali Liga Europa musim ini dengan tiga poin.

Pierre-Emerick Aubameyang dkk menaklukkan tuan rumah Rapid Wina (Austria) dengan skor 2-1.

Selain AC Milan dan Arsenal, tim besar lainnya yang akan berlaga malam ini adalah Tottenham Hotspur.

Tetangga Arsenal itu akan melawat ke markas tim asal Belgia, Royal Antwerp. (kompas.com)

Berikut jadwal Liga Europa malam ini (dalam WIB):

00:55 - Zorya Luhansk vs Braga

00:55 - AEK Athens vs Leicester City

00:55 - AC Milan vs Sparta Praha

00:55 - LOSC vs Celtic

00:55 - Sivasspor vs Maccabi Tel Aviv

00:55 - Qarabag vs Villarreal

00:55 - Antwerp vs Tottenham

00:55 - LASK vs Ludogorets

00:55 - Feyenorrd vs Wolfsberg

00:55 - CSKA Moskwa vs Dinamo Zagreb

00:55 - Crvena vs Liberec

00:55 - Gent vs Hoffenheim

03:00 - AS Roma vs CSKA Sofia

03:00 - CFR Cluj vs Young Boys

03:00 - Arsenal vs Dundalk

03:00 - Molde vs Rapid Wina

03:00 - Slavia Praha vs Leverkusen

03:00 - Nice vs H Beer Sheva

03:00 - Benfica vs Standard Liege

03:00 - Rangers vs Lech

03:00 - Amonoia vs PSV Eindhoven

03:00 - Granada vs PAOK

03:00 - Real Sociedad vs Napoli

03:00 - AZ Alkmaar vs Rijeka