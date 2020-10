de Braga by ARTOTEL Tawarkan Alternatif Menginap dengan Berbagai Bonus dan Promo

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - de Braga by ARTOTEL menawarkan berbagai alternatif paket menginap dengan berbagai bonus san promo hingga akhir Oktober 2020.

Tujuannya untuk memenuhi keinginan para traveler yang ingin liburan aman di saat pandemi, serta sesuai dengan protokol kesehatan.

Selain menawarkan harga yang terjangkau, de Braga by ARTOTEL turut menyediakan berbagai fasilitas menarik, voucher gratis, dan diskon di restoran yang dimiliki hotel ini.

Marketing Manager de Braga by ARTOTEL, Juwita Agatari, menuturkan, terdapat 3 promo yang ditawarkan oleh de Braga by ARTOTEL.

Di antaranya Bandungkeun weh, Get More , dan Breakfast in Bed.

Untuk promo Bandungkeun weh, khusus untuk warga Bandung dan Cimahi, dapat menikmati menginap di hotel de Braga by ARTOTEL dengan hanya membayar RP 405.000 net.

"Promo tersebut sudah termasuk voucher bensin sebesar Rp 50.000, ekstra diskon 15% untuk pemesanan lainnya, serta diskon 20% untuk makanan dan minuman di B 10 Terrace Café dan Bistro at de Braga," ujar ujar Juwita dari rilis yang diterima Tribun Jabar, Selasa (27/10/2020).

Juwita menambahkan, sementara untuk Get More, promonya terbuka untuk umum.

Para tamu dapat menginap selama 2 malam di de Braga by ARTOTEL dengan membayar Rp. 780.000,-nett.

Promo ini termasuk sarapan pagi untuk 2 orang dan voucher bensin Rp 50.000.

"Khusus promo Breakfast in Bed, para tamu dapat menikmati Breakfast in Bed yang aesthetic hanya dengan membayar Rp 500.000,-net, sudah termasuk menginap 1 malam," kata Juwita.

Semua promo diatas dapat langsung dinikmati oleh para tamu dengan pemesanan langsung via www.artotelgroup.com/debragabandung, via telepon ke (022) 860 16100 maupun via whatsapp 0813 8002 3886.

“Nikmati pengalaman menginap menarik dengan banyak bonus dan keunggulan hanya di de Braga by ARTOTEL. Jangan lupa masukan kami di bucket list must stay on earth," pungkas Juwita.