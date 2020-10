SDM Berkualitas dan Inovatif akan Mampu Perkuat Industri Pertahanan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memasuki era revolusi industri 4.0, bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan kehidupan sejajar dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

Salah satunya adalah melalui pemberdayaan seluruh potensi nasional dengan cara peningkatan kemampuan industri pertahanan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat didalamnya.

Hal itu diungkapkan oleh Danseskoau Marsda TNI Samsul Rizal SIP. MTr (Han) dalam Seminar Akhir Pendidikan (SAP) Pasis Seskoau Angkatan Ke-57 yang dilaksanakan di Seskoau, Lembang. Selasa (27/10/2020).

Dalam seminar yang fokus membahas pembangunan SDM yang unggul, kreatif, dan inovatif dan dilakukan secara virtual dengan prokes yang ketat, Danseskoau mengungkapkan bahwa fokus pembangunan SDM Indonesia secara umum dan khususnya ini menargetkan prajurit TNI Angkatan Udara yang unggul, kreatif, dan inovatif sejalan dengan program pembangunan Indonesia Maju dalam pengembangan teknologi berbasis pengetahuan serta teknologi revolusi industri 4.0.

Tema seminar "Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kreatif, dan Inovatif Guna Mewujudkan TNI AU Kuat dan Menuju Indonesia Maju Dalam Rangka Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0", menurut Danseskoau, dipilih karena bangsa Indonesia harus mampu sejajar dengan bangsa lain yang telah maju, terutama pemenuhan kualitas prajurit TNI Angkatan Udara sebagai bagian pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara untuk mewujudkan Angkatan Udara yang kuat.

"Oleh karena itu skala prioritas nasional adalah upaya meningkatkan kemampuan SDM agar memiliki keunggulan, kreatifitas, dan inovasi dalam mengimplementasikan industri 4.0," ujar Samsul.

Seminar daring yang digelar sesuai protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru ini mengundang Wakasau Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto SH MDS sebagai keynote speaker.

Adapun narasumbernya terdiri dari Kapusinfostrahan Bainstrahan Kemhan, Marsma TNI Penny Radjendra ST MSc, Professor of International Security and Intelligence Studies, Director of the ANU Southeast Asia Institute Professor, John Blaxland, Guru Besar dalam Bidang Kebijakan Publik, Fisipol - UGM Prof Dr Erwan Agus Purwanto MSi, Peneliti Pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Riefqi Muna, PhD, dan moderator Dinna Prapta Raharja PhD selaku pendiri Synergy Policies.

Acara ini juga turut dihadiri Wadan Seskoau Marsma TNI Jemi Trisonjaya MTr (Han) serta para pejabat, dosen, dan patun Seskoau,

Sebagai puncak dari seluruh rangkaian kegiatan, Danseskoau mengajak seluruh Pasis untuk aktif ambil bagian dalam seminar dengan serius dan fokus mengikutinya agar nanti ide, gagasan dapat dijadikan sebuah naskah seminar yang bernilai strategis, komprehensif, dan aplikatif sebagai bahan masukan bagi kebijakan pimpinan. (*)

