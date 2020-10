Jadwal Liga Champions - Live SCTV, Real Madrid Tandang ke Jerman, Liverpool Jajal Jagoan Denmark

TRIBUNJABAR.ID - Matchday kedua fase grup Liga Champions 2020-2021 siap digulirkan. Berikut ini jadwalnya.

Pekan kedua Liga Champions dimulai pada hari ini, Selasa (27/10/2020).

Sebanyak delapan pertandingan siap menghibur para pencinta sepak bola.

Salah satu tim besar yang bakal bertarung adalah Real Madrid.

Sang kampiun Liga Spanyol dijadwalkan bertandang ke rumah Borussia Moenchengladbach di Borussia-Park.

Bagi Los Blancos, tripoin menjadi harga mati setelah mereka tumbang 2-3 dari Shakhtar Donetsk dalam matchday pertama.

Akibat hasil minor tersebut, Madrid menghuni dasar klasemen Grup B.

Wakil Spanyol lainnya, Atletico Madrid, kebagian jatah menjamu RB Salzburg dalam lanjutan Grup A.

Dari Grup D, Liverpool akan menerima kedatangan kampiun Liga Denmark 2019-2020, Midtylland, di Anfield.

Kemenangan dalam laga kali ini akan membawa The Reds ke puncak klasemen. Dengan syarat, Atalanta kalah saat menjamu Ajax Amsterdam. (bolasport.com)

Jadwal Liga Champions Rabu (28/10/2020):

*waktu sudah dikonversi ke WIB

Lokomotiv Moskva vs Bayern Muenchen - 00.05 (Live SCTV)

Shakhtar Donetsk vs Inter Milan - 00.05

Atletico Madrid vs Salzburg - 03.00

Borussia Moenchengladbach vs Real Madrid - 03.00 (Live SCTV)

Porto vs Olympiakos - 03.00

Olympique Marseille vs Manchester City - 03.00

Liverpool vs Midtylland - 03.00

Atalanta vs Ajax - 03.00