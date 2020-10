MV Via Vallen disebut jiplak MV penyanyi Korea Selatan, IU.

TRIBUNNEWS.COM - Belakangan ini Via Vallen sedang disorot gara-gara merilis video klip yang ternyata sangat mirip dengan video klip milik penyanyi Korea Selatan IU.

Video klip Via Vallen yang disorot itu adalah untuk lagu Kasih Dengarkanlah Aku di mana dia berduet dengan Dyrga Dadali.

Sementara video klip atau music video/MV IU yang dijiplak itu berjudul Above The Time. ( via vallen jiplak video iu )

Via Vallen sendiri mengakui kalau video klipnya itu mirip banget dengan Above The Time-nya IU.

Baca juga: Terkait Video Klip yang Jiplak Penyanyi Korea IU, Manajemen Via Vallen Tak Tahu Jika Ada Kemiripan

Baca juga: MV Kasih Dengarkanlah Aku Sudah Dihapus, Via Vallen Diserbu, Bermasalah dengan Plagiarisme MV IU

Video klip Via Vallen itu kini sudah di-take down dari Youtube.

Sementara pihak manajemen mengaku tak tahu menahu soal video klip yang bermasalah tersebut.

Via Vallen Ft. Dyrga Dadali - Kasih Dengarkanlah Aku (Official Music Video) (YouTube Ascadamusik)

Berikut sejumlah fakta terkait yang dirangkum Tribunnews.com:

Video Klip Lagu Baru Via Vallen Disebut Jiplak IU

Banyak komentar warganet, khususnya penggemar IU yang menyebutkan video klip Kasih Dengarkanlah Aku memiliki kemiripan dengan Above The Time.

Bahkan di media sosial beredar video membandingkan adegan yang mirip dari dua video klip itu.