Jelang AC Milan vs AS Roma Dini Hari Nanti di RCTI, Adu Kuat Setan Merah Lawan Serigala Ibu Kota

Pertandingan Liga Italia AC Milan vs AS Roma disiarkan RCTI, Rabu (27/10/2020) dini hari

TRIBUNJABAR.ID, MILAN - AC Milan membidik kemenangan kelima beruntun di Serie A musim 2020-2021 saat kedatangan AS Roma.

Pertandingan AC Milan vs AS Roma akan dimainkan di Stadion San Siro, Senin waktu setempat atau Selasa (27/10/2020) dini hari waktu Indonesia.

Laga AC Milan vs AS Roma ini rencananya disiarkan langsung RCTI mulai pukul 02:00 WIB. ( Siaran Langsung RCTI AC Milan vs AS Roma )

Sebagaimana diketahui, Setan Merah (julukan AC Milan) memiliki penampilan yang menjanjikan di Liga Italia musim ini.

Il Diavolo Rosso mampu menyapu bersih empat pertandingan awal Liga Italia dengan kemenangan.

Tak cukup sampai di situ, tercatat dari kompetisi resmi musim lalu hingga kini, AC Milan tak tersentuh kekalahan dalam 21 pertandingan.

Rinciannya Zlatan Ibrahimovic cs mampu membukukan 18 kemenangan dan tiga hasil imbang.

Catatan impresif Setan Merah asal Milano, Italia itu juga dimiliki untuk lini pertahanan mereka.

Jala Gianluigi Donnarumma saat ini terbilang masih angker. Di mana dari empat pertandingan, hanya satu kali Donnarumma memungut bola dari dalam gawangnya.

Ialah Romelu Lukaku pemain yang mampu menjebol jala AC Milan perdana kali di Liga Italia musim ini.