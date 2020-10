MV Kasih Dengarkanlah Aku Sudah Dihapus, Via Vallen 'Diserbu', Bermasalah dengan Plagiarisme MV IU

TRIBUNJABAR.ID - MV atau musik video lagu Kasih Dengarkanlah Aku yang dinyanyikan Via Vallen sudah dihapus dari kanal YouTube sang artis.

Hal tersebut merupakan imbas dari masalah plagiarisme yang menimpa penyanyi asal Jawa Timur tersebut.

MV terbaru Via Vallen tersebut dituding mirip dengan MV IU Above the Time yang dirilis pada 11 bulan lalu.

Beberapa adegan sangat mirip bila disandingkan.

Kabar plagiarisme MV IU itu juga disorot warga Korea Selatan.

Sebuah media Kpop internasional bernama Allkpop bahkan memberitakan tentang video musik Via Vallen ini.

Allkpop adalah sebuah media online berbahasa Inggris yang menyajikan informasi atau berita tantang Kpop.

Melalui Instagram Story, Via Vallen menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bahwa MV Kasih Dengarkanlah Aku sudah di-take down.

"MV "Kasih Dengarkanlah Aku" sudah di-take down ya teman-teman. Sekali lagi maaf atas kelalaian yang terjadi," tulisnya, Sabtu (24/10/2020).

MV Kasih Dengarkanlah Aku Sudah Dihapus (Instagram/@viavallen)

Via Vallen pun diserbu warganet yang mengkritisi dan menghujatnya terkait masalah plagiarisme.