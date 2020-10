MV Via Vallen yang Disebut Jiplak MV IU Diberitakan Media Kpop, Kini Via Bicara dan Ngaku Malu

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi dangdut, Via Vallen menjadi sorotan dan menuai kecaman penggemar penyanyi Korea Selatan, IU.

Video musik atau MV terbaru Via Vallen berjudul Kasih Dengarkanlah Aku mendapatkan tudingan konsepnya menjiplak MV IU yang berjudul Above The Time.

Sebuah media Kpop internasional bernama Allkpop bahkan memberitakan tentang video musik Via Vallen ini.

Allkpop adalah sebuah media online berbahasa Inggris yang menyajikan informasi atau berita tantang Kpop.

Bagi Kpopers, media Kpop ini tidak asing. Semua pemberitaan tentang industri hiburan Korea Selatan terjadi dalam media ini.

Tak sedikit, media online lain menjadikan Allkpop sebagai sumber utama untuk melansir berita terbaru tentang dunia Kpop.

Pada media tersebut ada berita tentang Via Vallen. Beritanya berjudul 'Netizens find this Indonesian music video strikingly similar to IU's "Above the Time" music video'.

Berita tersebut memaparkan temuan seorang penggemar yang melihat sebuah MV milik penyanyi Indonesia Via Vallen konsepnya sama dengan MV Above The Time milik IU.

Pada berita itu juga dimuat foto-foto sejumlah scene di MV Via Vallen yang dinilai sama dengan MV IU, mulai dari kesamaan adegan, pose, hingga barang yang digunakan.

Berita Allkpop tentang Via Vallen (Allkpop)

Di industri musik Korea Selatan, IU adalah penyanyi sekaligus aktris terkenal.