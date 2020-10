Story of Kale Tayang di bioskoponline.id Mulai 23 Oktober, Ardhito Seperti Becermin di Adegan Ini

Ardhito Pramono yang memerankan Kale di Story of Kale: When Someone's in Love

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ardhito Pramono sukses membuat banyak orang penasaran dengan sosok Kale yang diperankannya dalam film bioskop Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKTCHI).

Karakter Kale yang tidak mau berkomitmen dalam sebuah hubungan ini membuat penonton gereget, apa yang terjadi di masa lalu Kale.

Kisah ini pun dikembangkan oleh NKTCHI Universe yang membuat spin off Story of Kale: When Someone's in Love.

Di film Story of Kale ini, penonton akan mengenal jauh karakter Kale yang begitu emosional.

"Ini justru tantangan buat menyelam ke karakter Kale, gimana dia punya insecure, perasaan bersalah, dan menemukan cinta sejati Kale," ujar Ardhito saat jumpa pers virtual, Rabu (21/10/2020).

Di Story of Kale, Ardhito menceritakan jika Kale di sini memiliki emosional yang tidak stabil.

Menariknya adalah, diakui Ardhito, karakter Kale dan Ardhito ternyata memiliki kesamaan.

"Ini ada irisan Ardhito yang juga punya banyak emosi yang enggak stabil. Saat adegan gue banting lampu, itu seperti becermin ke diri gue sendiri, " ucapnya.

Pemilik zodiak Gemini ini mengakui, ketika sedih dan hancur dalam pencarian jati dirinya, adegan tersebut seakan mengekspresikan dengan emosi seperti itu.

Membedah emosi seperti ini justru baru ditemui Ardhito saat akting menjadi Kale.

"Gue baru nemuin emosi kaya gini di akting. Menyanyi juga bawa emosi, tetapi output-nya di akting beda, gue bisa menjadi siapa pun, mulai dari Kale yang pendiam sampai emosional," ucap pelantun '925' ini.

Selain fokus di musik, Ardhito Pramono justu sudah jatuh cinta dengan karakter Kale.

Ia menegaskan akan melakukan apa pun untuk karakter Kale di NKTCHI Universe.

Film Story of Kale: When Someone's in Love akan tayang di bioskoponline.id pada 23 Oktober 2020. (*)

