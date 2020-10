Pernah Mengalami, Aurelie Moeremans Bawa Pengalaman Pribadi Saat Akting di Film Story of Kale

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Aurelie Moeremans turut ambil bagian dalam film karya Angga Dwimas Sasongko yang berjudul Story of Kale: When Someone's in Love.

Dalam film ini Aurelie berperan sebagai Dinda, lawan main Kale yang diperankan oleh Ardhito Pramono.

Berbicara soal film tersebut sarat akan hubungan toxic relationship atau hubungan tak sehat.

Dan yang menarik, mantan kekasih Marcello Tahitoe ini blak-blakan pernah mengalami hubungan semacam itu.

Aurelie berujar dengan perannya sebagai Dinda, mengingatkan kembali toxic relationship yang sampai terjadi soal kekerasan dalam hubungan.

Meski bagi Aurelie itu hanya teringat sesaat dan tak memengaruhinya.

"Jadi pas reading itu, aku related banget, dan aku cerita sama Mas Angga 'aku pernah ada di posisi Dinda', 'tapi kamu enggak apa-apa, tapi enggak buka luka lama kamu'. Tapi pas syuting mengalami kekerasan dan beneran flashback, keingat juga. Enggak lama kok, habis syuting sembuh lagi," kata Aurelie dalam konferensi pers virtual film Story of Kale: When Someone's in Love, Rabu (21/10/2020).

Meski demikian, Aurelie mengakui merasa terbantu ketika berakting.

Pasalnya ia tahu bagaimana terjebak dalam hubungan itu.

"Tapi itu membantu mendalami karakter, pas nangis beneran nangis, traumanya aku pakai di film ini," kata wanita kelahiran 8 Agustus 1993.

Sosok Dinda di film ini adalah alasan mengapa Kale tak ingin membangun komitmen dengan Awan pada film Nanti Kita Cerita Hari Ini.

Story of Kale: When Someone's in Love akan hadir di layanan streaming bioskoponline.id pada 23 Oktober mendatang. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Main Film Story of Kale, Aurelie Moeremans Teringat Masa Lalu? "