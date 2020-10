Pengguna Twitter Kebingungan Tak Lagi Bisa Meretweet, Begini Penjelasan CEO Twitter Jack Dorsey

TRIBUNJABAR.ID - Pengguna Twitter bertanya-tanya, mengapa mereka tidak bisa me-retweet seperti biasa sejak Rabu (21/10/2020) pagi ini.

Biasanya, saat menekan tombol retweet di Twitter, pengguna akan disodori pilihan apakah hanya ingin retweet, atau mengutip kicauan (Quote Tweet) dengan menambahkan komentar pribadi.

Namun mulai hari ini, setiap menekan tombol retweet, pengguna dipaksa untuk mengutip kicauan. Salah satu pengguna Twitter yang mengeluhkan akan hal ini adalah akun @idyllicate.

"Is it just me or emang udah gabisa retweet tweet", tulisnya.

Twit yang sama juga diunggah pengguna lain dengan nama akun @BLUEH4RGUY. Tidak cuma pengguna Indonesia, pengguna di negara lain juga merasakan hal yang sama.

Twit di atas langsung dibalas oleh CEO Twitter, Jack Dorsey.

Lewat akun pribadinya, @jack, dia mengatakan "Anda masih bisa me-retweet retweet juga, cukup kosongkan (komentar) dan klik tombol retweet".

Benar saja, setelah KompasTekno mencoba, cara itu berhasil.

Pengguna kini tetap bisa me-retweet tanpa harus mengutip/menambahkan komentar, hanya saja caranya berbeda, tidak semudah retweet seperti sebelumnya.

Pantauan KompasTekno, fitur retweet dengan cara normal juga masih bisa dilakukan menggunakan bantuan pihak ketiga, seperti aplikasi Tweetdeck.