Kenalin Baby Dante, Anak Kedua Chelsea Olivia-Glenn Alinskie, Sudah Punya IG, Ini Foto-foto Lucunya

TRIBUNJABAR.ID - Anak kedua Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie sudah lahir ke dunia. Ia diberi nama Dante Oliver Alinskie.

Bayi kecil Glenn Alinskie lahir pada 20 Oktober 2020. Chelsea Olivia melahirkan sang anak melalui operasi caesar.

Melalui Instagram, Chelsea pun mengumumkan kelahiran baby Dante.

"Welcoming our little man @dante.oliver.alinskie

Thank you God for guiding this whole process and for blessing our family with this beautiful angel," tulisnya.

Ia juga memamerkan potretnya saat bersama sang bayi dan sang suami.

Selain itu, Glenn Alinskie juga mengabarkan kelahiran baby Dante melalui Instagram.

"Oh my goodness. Miracles after miracles.. thank you for all these blessings," tulisnya.

Walaupun baru lahir, rupanya baby Dante sudah dibuatkan akun Instagram lho.

Seperti yang dibagikan Chelsea Olivia, nama akunnya adalah @dante.oliver.alinskie.

Meskipun baru sehari, tapi jumlah followers-nya sudah banyak.

Hingga berita ini ditulis, pengikut akun Dante Oliver Alinskie sudah lebih dari 58 ribu followers.

Pada akun Instagram tersebut juga sudah dimuat foto-foto lucu dan menggemaskan baby Dante yang baru lahir.

Penasaran seperti apa menggemaskannya bayi kecil Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie? Ini foto-foto lucunya

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Sebelumnya Titi Rajo Bintang Melahirkan

Ada kabar bahagia dari aktris cantik, Titi Rajo Bintang. Ia sudah melahirkan anak laki-laki.

Bayi kecil yang dilahirkan Titi Rajo Bintang sudah lahir pada 21 September 2020.

Putranya diberi nama Bhaskara Deva Purnomo Djokosoetono.

Kabar bahagia ini dibagikan Titi Rajo Bintang melalui Instagram hari ini, Sabtu (26/9/2020).

"Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, telah lahir putra kami

Bhaskara Deva Purnomo Djokosoetono

Pada tgl 21 September 2020