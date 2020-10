Jadi Kurir Narkoba, Dua Pria di Bandung Terancam 20 Tahun Penjara, Kuasai Sabu 1,5 Kg

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG-Sabu seberat total 1,5 kg disita dari dua pria asal Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Sa dan C warga Sukajadi Kota Bandung pada pekan lalu. Kasus itu ditangani Subdit I Ditresnarkoba Polda Jabar.

"Dari tangan SA disita 1 kg lebih sabu dan dari C disita 502 gram sabu-sabu," ujar Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Jabar, AKBP Herry Affandi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Selasa (20/10/2020).

Ia mengatakan, keduanya berperan sebagai kurir. Keduanya hanya membawa barang haram tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh pemilik.

"C dan SA ini menerima perintah dari pemilik barang yang masuk daftar pencarian orang via telpon, ngakunya asal Tanjung Priok. Si pemilik ini memerintahkan C dan SA untuk mengambil barang di Ciawi, Bogor," ucap dia.

Setelah C dan SA mengambil barang dari pemilik itu, keduanya kemudian melayani pembelian dari para pengguna sabu. Penyerahannya dilakukan dengan cara ditempel.

"Dijual di Bandung dan penyerahannya dengan cara modus tempel di Jalan Sutami dan Jalan Gegerkalong Kota Bandung," ucap dia.

Kedua tersangka ditangkap saat hendak menempel sabu tersebut di Jalan Gegerkalong. Pada penangkapan itu, diamankan ratusan gram sabut.

"Di Gegerkalong itu saat akan ditempel, langsung kami amankan. Barang bukti yang disita seberat 600 gram. Setelah pengembangan, ditemukan total ada 1,5 kg lebih," ucap Herry.

Saat ini, para tersangka mendekam di tahanan Mapolda Jabar. Mereka dijerat Pasal 114 ayat 2 dan Atau Pasal 112 ayat 2 dan atau Pasal 111 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara