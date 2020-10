Meski Masih Muda tapi Taqy Malik Sudah Kaya Raya, Ternyata Ini Daftar Sumber Penghasilannya

TRIBUNJABAR.ID - Tak hanya dikenal sebagai selebgram atau Youtuber, Taqy Malik ternyata merupakan sosok pengusaha yang sukses.

Di usianya yang tergolong muda, Taqy sudah memiliki berbagai macam usaha, dari makanan, agen perjalanan hingga pakaian.

Melalui akun Instagram-nya, @taqy_malik juga kerap mengunggah foto mengenai bisnis yang digelutinya.

Misalnya pada unggahan 25 Agustus 2020, dia mengunggah mengenai keberhasilannya membangun perusahaan PT Fantasticfour Indonesia.

"Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kami berempat resmi membangun perusahaan PT Fantasticfour Indonesia yang in syaa Allah target kita dalam hitungan tahun ke depan sudah bisa melantai di bursa saham IPO TBK. ini optimis kami berempat, akan ada the next "Itaewon class from Indonesia" anak anak muda sudah saat nya harus menguasai ekonomi ummat di Indonesia. coba tebak, perusahaan ini ke depan akan bergerak di bidang apa?" tulisnya.

Dihimpun dari Surya (Tribun Network), berikut ini adalah deretan bisnis Taqy Malik :

TaqyChan Banana

TaqyChan merupakan bisnis kuliner yang digeluti oleh Taqy Malik.

Dalam bisnis ini, seprti namanya, Taqy Malik menggunakan bahan utama pisang.

Ia membuat varian keripik pisang dengan berbagai pilihan rasa, mulai drai original hingga keju dan matcha.