Review Inter Milan vs AC Milan, Ujian Sebenarnya Kebangkitan Setan Merah Italia

TRIBUNJABAR.ID - AC Milan akan menghadapi Inter Milan dalam laga lanjutan pekan keempat Liga Italia, Sabtu (17/10/2020) malam.

Pertandingan AC Milan vs Inter Milan/Inter Milan vs AC Milan bertajuk Derby Della Madonnina tersebut akan dilangsungkan di Stadion Giuseppe Meazza, Kota Milan, Italia.

Setan Merah Italia AC Milan mengusung misi khusus untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 20 laga.

Dan laga melawan Inter Milan akan menjadi sasaran AC Milan guna menuntaskan misinya tersebut.

Perayaan gol kemenangan AC Milan saat bersua dengan Spezia di Liga italia, Minggu (4/10/2020) (Twitter @AC Milan Sudah Diverifikasi)

Perlu diketahui bahwa AC Milan sejauh ini tercatat belum pernah menelan kekalahan dalam 19 laga terakhirnya di semua kompetisi.

Statistik tersebut mengindikasikan betapa ganasnya performa AC Milan yang saat ini ditangani oleh Stefano Pioli.

Rentetan hasil impresif membuat AC Milan layak diperhitungkan sepak terjangnya pada musim ini.

Terakhir kali tim merah hitam menelan kekalahan dalam laga resmi terjadi ketika mereka tumbang di tangan Genoa tepat pada tanggal 8 Maret 2020.

Kekalahan itu terjadi tepatnya sebelumnya jeda kompetisi akibat lockdown pandemi Covid-19.

Setelah lockdown dicabut dan tim sepak bola Italia diizinkan kembali berlaga, AC Milan tercatat belum pernah kalah sampai dengan saat ini.

Rentetan 19 laga tak terkalahkan menjadi pencapaian luar biasa AC Milan yang dihuni pemain seperti Zlatan Ibrahimovic, Sandro Tonali, dan Allesio Romagnoli.