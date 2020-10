VIDEO-Sepatu Keren dan Eksotis Asal Bandung Berbahan Dasar Kulit Kaki Ayam, Dipasarkan Di Singapura

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bagi pecinta fesyen, sepatu berbahan kulit menjadi sebuah barang yang eksotis dan bernilai tinggi. Selain memiliki nilai jual yang tinggi, sepatu berbahan kulit sangat terjamin kualitasnya. Namun sangat disayangkan, eksploitasi terhadap hewan reptil sangat mengerikan.

Banyak alternatif bahan kulit yang bisa digunakan untuk menjadi bahan utama pembuatan sepatu. Salah satunya brand sepatu Hirka. Hirka merupakan produsen sepatu berbahan utama kulit kaki ayam. Hirka diambil dari bahasa Turki yang artinya dicintai.

“Kenapa bahasa Turki karena saya suka kultur-kultur Turki. Seperti anak mudanya, budayanya, arsitekturnya yang penuh akan unsur seni. Tapi kita implementasikan bahasa Indonesia di prodak-prodak yang kita buat,” ujar pendiri Hirka, Nurman Farieka Ramdhany saat ditemui di kediamannya, beberapa waktu lalu.





Hirka fokus membuat sepatu dari bahan kanvas dan kulit kaki ayam. Tahun 2015 Nurman Farieka Ramdhany mendirikan Hirka. Terinspirasi dari jurnal milik ayahnya sekitar 20 tahun yang lalu. Nurman berpikir untuk membuat inovasi baru yang tidak dijual orang lain.

Diawali dengan niat membuat tas dan dompet dari kulit kaki ayam. Setelah dia melakukan riset secara mendalam, ternyata, minat terhadap sepatu lebih banyak.

Usaha yang berfokus pada cara pewarnaan ceker ayam agar menghasilkan warna yang cantik dan unik. Menggunakan teknologi penyamakan yang diuji coba selama satu tahun. Kulit ayam yang bernilai jual rendah dan merupakan limbah, dapat menjadi bahan dasar utama sepatu.





Awal tahun 2015 Nurman mulai melakukan riset mengenai material bahan kulit kaki ayam. Banyak aspek yang dia pertimbangkan seperti durability, fleksibelity, dan aspek-aspek yang harus diriset. Kemudian di tahun 2016 mulai riset prodak dan 2017 melakukan eksplor lebih jauh mengenai sepatu.

“Dua tahun pertama kami mulai riset, tahun 2015 kami riset durabiliti, fleksibeliti dan aspek lainnya. 2016 riset prodak dan tahun 2017 mengeksplor mengenai sepatu itu sendiri. Sepatu itu kan berhubungan dengan anatomi dan sepatu itu kan sangat berfungsi digunakan untuk sehari-hari makanya kami start di sepatu,” ujar pria 25 tahun itu.

Tahun 2017 Hirka me-launching sepatunya. Antusiasnya sangat baik dan diterima masyarakat dengan melakukan offline event nasional di INACRAFT. Di tahun yang sama juga Nurman bercerita bahwa dirinya dan tim kesusahan mencari market Indonesia.

“Antusias dan responsnya sangat baik, tapi kita ada kendala di market Indonesia yang notabenenya kurang meminati prodak kami yang out of the box. Untuk market internasional banyak yang melirik, seperti Singapura yang meminta kita untuk memproduksi sepatu,” ujar pria yang tinggal di Jl. Moch Toha Gg. Subur No. 20 Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol, Kota Bandung.