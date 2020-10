VIDEO-Saung Angklung Udjo, Tetap Setia Mempertahankan Kebudayaan saat Modernisasi Menyerang

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di saat kebanyakan orang terjebak dengan modernisasi dan hingar bingar dunia saat ini. Saung Angklung Udjo hadir dengan lantangnya, bak pahlawan yang siaga menyelamatkan warisan budaya dan kesenian daerah Sunda. Adalah Udjo Ngalagena pria yang mempunyai gagasan untuk mendirikan Saung ini.



“Saung Angklung Udjo ini didirikan oleh bah Udjo, seorang bapak yang luar biasa, sosok musisi yang nyentrik, sosok budayawan yang mempunyai komitmen tinggi, dan sosok guru yang sangat luar biasa,“ Kata Chandra Ramadhan (30) Koordinator Pertunjukan Saung Angklung Udjo yang berlokasi di Jl. Padasuka No.118, Pasirlayung, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat.



Chandra yang juga cucu dari Udjo mengatakan alasan kakeknya mendirikan Saung ini adalah untuk memelihara dan melestarikan budaya Sunda terkhusus angklung. Dirinya menuturkan dulunya saung ini hanya berupa tempat pembuatan angklung untuk kemudian dijual.



“Dulu bah Udjo merintis di sini cuman membuat dan menjual alat musik sunda khususnya angklung. Saat itu bah udjo mengerahkan anak dan saudaranya untuk melakukan pertunjukan agar orang tertarik dan membeli angklungnya. Tapi ternyata daya tarik warga dari pertunjukan tersebut kuat sehingga mulai didirikan Saung Angklung Udjo ini” ujarnya.







Chandra mengatakan banyak tantangan dan lika-liku yang dihadapi Saung Angklung Udjo sejauh ini. Dulu ketika Udjo masih ada, musik yang digeluti saung ini berupa musik tradisional. Namun seiring berjalannya waktu, Saung Udjo melebarkan sayapnya dan beradaptasi dengan zaman untuk mempertahankan eksistensi Saung Udjo dan kebudayaan Sunda.



Cucu Abah Udjo itu mengatakan fase ini terjadi ketika krisis moneter menimpa Indonesia pada tahun 1998 yang menyebabkan tidak ada lagi turis yang datang ke Saung Udjo. Akhirnya pada tahun 2000, Saung Udjo mengadakan pertunjukan bersama artis cilik Sherina di Sasana Budaya Ganesha ITB dan berkolaborasi dengan musisi lainnya untuk memperkenalkan kembali Saung udjo ini.



“Dulu target pasar kita adalah warga asing. Bahkan bisa dibilang jarang sekali pribumi yang datang untuk menyaksikan. Akhirnya setelah krisis moneter kita pindah haluan target pasar dengan mengedepankan pribumi untuk menjaga eksistensi saung udjo ini sendiri” katanya.



Sebagai wisata budaya dan edukasi kebudayaan, Saung Angklung Udjo mempunyai pertunjukan yang setiap harinya digelar di jam 15.30 WIB. Banyak penonton dan wisatawan asing mulai dari Belanda dan Jerman, yang datang untuk menyaksikan pertunjukan musiknya dengan harga tiket Rp 70.000 per orang di weekday.







Meskipun umur Saung Angklung Udjo sudah mencapai 54 tahun sejak didirikannya pada tahun 1966 silam, namun antusiasme masyarakat terhadap saung ini serta kebudayaan Sunda yang ada masih relatif tinggi. Tercatat dalam per harinya lebih dari 2000 pengunjung datang ke pertunjukan musiknya yang digelar lima kali dalam satu hari dengan kapasitas pengunjung 400 orang dalam satu kali pertunjukan.



Sebagai wisata edukasi kebudayaan, Chandra mengatakan di dalam Saung Angklung Udjo ini sendiri terdapat pendidikan kebudayaan yang didirikan pada tahun 2013. Saat ini tercatat ada 400 murid yang bergabung di saung ini. Mulanya pihak pengelola menampung siapa saja yang mau turut berpartisipasi dalam bermusik. Namun seiring berjalannya waktu antusiasme dan animo masyarakat semakin meningkat.



“Dulu kita istilahnya siapa yang mau sok ikut. Tapi lama kelamaan banyak banget yang daftar. Hingga pada tahun 2013 kita membuka pendaftaran resmi untuk yang mau gabung. Saat itu pertama kali dibuka jumlah pendaftar mencapai 500 orang dan tentu kita seleksi lagi sesuai penilaian himgga akhirnya hanya 100 orang yang diterima. Setahun kemudian lebih banyak dengan total pendaftar 700 orang” Kata dia.







Bapak tiga orang anak itu mengatakan selain bermain alat musik Sunda, banyak sekali pelajaran yang diajarkan di Saung Udjo. Para murid turut diajarkan tentang pembangunan karakter, pendidikan kebudayaan, pendidikan keagamaan, pendidikan sosial dan juga pendidikan bahasa asing yang turut di aplikasikan ketika wisatawan asing datang berkunjung. Para murid berinteraksi secara langsung dengan mereka untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat.



Salah satu pengunjung Saung Angklung Udjo, Laksana (27) mengatakan dirinya senang dengan kehadiran Saung Udjo ini.



“Senang sih, saat ini ada Saung Udjo yang masih melestarikan budaya Sunda. Terus juga pemandangan disini enak, asri dan sejuk. Banyak hal yang bisa diambil kalau berkunjung kesini” kata dia.







Chandra mengatakan menjaga eksistensi Saung Udjo tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sesuai dengan tagline Saung Udjo Keep The Old One Create The New One, saung udjo berusaha untuk menjaga sesuatu yang sudah ada dan menciptakan sesuatu yang baru tanpa menghilangkan yang ada tersebut.



Sebagai salah satu pengelola Saung Angklung Udjo, Chandra berharap Saung Angklung Udjo tetap lestari dan terjaga.



“Saya berharap Saung ini tetap lestari, tetap terjaga dan berkembang menjadi lebih besar. Karena kita bekerja di bidang pariwisata di mana faktor eksternal seperti pemerintah dan yang lainnya itu sangat penting. Saya harap pihak swasta dan eksternal turut serta mendukung dan berkolaborasi dengan kita” pungkasnya.(*)



Penulis: Wildan Noviansah/job2

Video Editor: Edwin Tk