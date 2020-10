Pemuda yang Lompat ke Sungai Irigasi Karawang Senin Lalu Akhirnya Ditemukan 9 Km dari TKP

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam atas nama Agus (28) dalam kondisi meninggal dunia, Jumat (16/10/2020) pukul 18.40 WIB.

Kepala Kantor SAR Bandung, Deden Ridwansah menyebut korban ditemukan sejauh 9 kilometer dari lokasi kejadian dan langsung dievakuasi ke RSUD Karawang.

Korban tenggelam bernama Agus (28).

Dia melompat ke aliran Sungai Irigasi Karawang pada Senin (12/10/2020).

Tim SAR gabungan sempat melakukan pencarian dengan menyisir aliran sungai dengan membagi ke dalam 4 SRU.

"SRU 1 menyisir dari Ibnu Sina menuju Jembatan Lengkung sekitar 1 kilometer, SRU 2 menyisir dari Jembatan Lengkung menuju Jembatan RSI sekitar 1,5 kilometer, SRU 3 menyisir dari Jembatan RSI menuju Jembatan penyebrangan sekitar 1,5 kilometer, dan SRU 4 menyisir dari Jembatan penyebrangan menuju KW 8 sejauh 1,8 kilometer," ujarnya, Jumat (16/10/2020).

Dengan ditemukannya korban ini, pukul 19.00 WIB, Tim SAR gabungan pun akhirnya menutup operasi SAR dan mengembalikan ke satuannya masing-masing.

Unsur SAR Terlibat yaitu Basarnas Bandung, BPBD Karawang, Damkar Karawang, SAR MTA, Tagana KArawang, PMI Karawang, SAR Sagara, Scout Rescue, SAR Bridgestone, Citra Bhayangkara, Gurita, ACT, Zhadoel, RMI Rescue motor Indonesia, KTP (Karawang Tanggap Peduli), CEO ( Care Of Each Other) dan KRI (Komunitas Relawan Independen). (*)