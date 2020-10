Di Tengah Pandemi Covid, Pabrik Sepatu Ini Berdiri di Kabupaten Bandung, Banyak Rekrut Tenaga Wanita

Laporan Wartawan tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di tengah pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap ekonomi, banyak perusahaan yang gulung tikar.

Namun cerita menyedihkan itu tak terjadi pada PT Nokha Internasional Grup. Di tengah kondisi sulit ini justru bisa membuka pabrik sepatu pertamanya di Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Kamis (15/10/2020).

Kepala Badan Pengembangan SDM Industri, Eko S.A Cahyanto, mengatakan, di tengah kondisi seperti sekarang yang diperlukan adalah inovasi, kemampuan untuk beradaptasi, dan kemampuan untuk bisa tetap bertahan.

"Nokha hadir dengan inovasinya dengan produk-produk yang memiliki pangsa pasar khusus," kata Eko, saat peresmian pembukaan pabrik.

Menurut Eko, Nokha ini salah satu bukti bahwa untuk tetap bertahan, unggul, dan memenangkan persaingan, perlu sumber daya manusia yang inovatif dan adaptif.

Eko memaparkan, pihaknya dari Kementerian Perindustrian khususnya Badan Pengembangan SDM Industri, mendukung industri dalam negeri apalagi industri kecil dan menengah supaya bisa memproduksi, memasarkan produknya dengan efektif, dan bisa memenangkan persaingan.

"Hari ini kita lihat pegawai-pegawai baru yang direkrut, berasal dari mereka yang terdampak oleh Covid-19, baik akibat perusahaannya tutup maupun yang mengurangi jumlah pegawainya," kata dia.

Eko mengatakan, di sini melakukan reskilling sehingga mereka (para pegawai) bisa masuk ke dalam proses produksi, jadi akan bisa menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan standar.

Menurut informasi, kini Nokha memiliki sebanyak 100 pegawai.

"Dari Kementerian Perindustrian mengadakan pendidikan pelatihan yang sifatnya three in one, yaitu sertifikasi dan penempatan kerja," tuturnya.

Kreatif Digital Marketing Nokha, Vidia Ayu, memaparkan, sebenarnya ini seperti UMKM dan IKM lainnya ada struggling dan ada kesulitan.

"Namun, dengan tim yang solid dengan bantuan bisnis lokal yang lain, merekrut banyak teman-teman perajin, baik penjahit, maupun assembler dan lainnya, untuk bisa bekerja di fasilitas Nokha sekarang," katanya.

Vidia mengatakan, pihaknya merekrut banyak wanita karena dari Nokha sendiri ingin merekrut banyak wanita.

"Kalau kata owner, kita lebih banyak dapur yang ngebul dibantu sama ibu-ibunya," ujarnya. (*)

Baca juga: Anak Terdakwa Menangis di Sidang Kasus ITE Anggota DPRD Jabar, Bawa Poster Bebaskan Mama

Baca juga: Gara-gara Digosipkan Alat Vitalnya Kecil, Kepala Pasar di Probolinggo Laporkan Istri ke Polisi

Baca juga: Kota Cimahi Masuk Enam Besar Event yang Diadakan Kementerian Riset dan Teknologi, Ajay: Jadi Lecutan