Duo Endah N Rhesa Tetap Akan Tampil Profesional Meski Ada Perceraian

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Selain menjalani hubungan sebagai suami-istri, Endah dan Rhesa memiliki ikatan hubungan yang rumit karena harus profesional di pekerjaan. Mereka merupakan personel Endah N Rhesa.

Onadio Leonardo merasa penasaran apa yang akan terjadi jika keduanya mengalami hantaman besar dalam kehidupan pribadi mereka.

"Married dan kerjaan kan beda, asmara dan kerjaan enggak bisa disatuin dong, lu siap buat berantem? Atau bahkan divorce?" tanya Onadio Leonardo.

Endah dan Rhesa pun terkejut mendengar pertanyaan tersebut.

Namun keduanya ternyata sudah memiliki jawaban untuk rasa penasaran Onad.

"Jadi sebenarnya kita udah ngomongin ini sih sebelum married. Jadi, kita sudah menetapkan aset-aset mana yang akan dibagi kalau misalnya salah satu di antara kita enggak ada, siapa yang lebih membutuhkan," kata Endah seperti dikutip dari video The Leonardo's, Rabu (14/10/2020).

Endah dan Rhesa sudah siap dengan segala kemungkinan terburuk dari percampuran asmara dan pekerjaan.

Bahkan jika seandainya mereka bercerai, duo Endah n Rhesa harus tetap tampil secara profesional.

"Kalau aku punya istri lagi atau kamu punya suami lagi, Endah n Rhesa tetap jalan, ya," kata Rhesa.

Komunikasi menjadi hal penting dalam menjaga hubungan Endah dan Rhesa agar tetap stabil baik sebagai duo di dalam pekerjaan atau pun di rumah tangga.

Oleh sebab itu, keduanya selalu membicarakan segala permasalahan yang ada dan kemungkinan dari masalah buruk yang akan dihadapi.

"Menurut gue semua hal bisa diomongin before and after married karena menurut gue problem tuh enggak cuma itu aja, banyak hal," kata Endah.

Endah dan Rhesa diketahui menikah setelah berpacaran selama enam tahun.

Keduanya melangsungkan pernikahan pada 5 Desember 2009 di Gedung Rolling Stone Indonesia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Walau Bercerai, Endah N Rhesa Akan Tetap Tampil Profesional"