DAM Siapkan Program Khusus untuk Pembelian Honda BeAT

BANDUNG – PT Daya Adicipta Motora (DAM) sebagai Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat bersama seluruh jaringan dealernya memberikan program menarik kepada seluruh konsumen setia Honda.

Selama bulan Oktober 2020, konsumen yang membeli Honda BeAT akan mendapatkan potongan khusus senilai Rp. 200.000 dan berkesempatan mendapatkan hadiah berupa Jaket Eksklusif BeAT Sporty selama persediaan masih ada. Program ini berlaku untuk pembelian secara cash atau kredit di seluruh jaringan sepeda motor Honda di Jawa Barat.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan, “Sejak diluncurkan tahun 2008, Honda BeAT telah digunakan oleh seluruh masyarakat dari segala usia dalam menemani beragam aktivitas sehari-hari. Program ini kami buat sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kami kepada seluruh konsumen setia Honda.”

Honda BeAT hadir dengan balutan desain bodi baru yang compact , serta penyematan beragam teknologi dengan inovasi terbaru pada sisi rangka dan mesin, dan beragam fitur canggih lain. Skutik ini dibekali generasi terbaru mesin eSP 110cc yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang optimal.

Skutik yang dicintai masyarakat sejak tahun 2008 ini menggunakan rangka baru berteknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame). Rangka yang diusung kini lebih lincah dan dapat meningkatkan stabilitas handling sehingga sepeda motor mudah dikendalikan dan nyaman saat dipakai bermanuver.

Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total 9 varian warna sesuai dengan tren anak muda saat ini. Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna yakni Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black yang dipasarkan dengan harga Rp. 16.900.000,- (On The Road Bandung). Untuk tipe CBS-ISS hadir dengan 3 pilihan warna Garage Black, Electro Blue Black dan Fusion Magenta Black yang dipasarkan dengan harga Rp. 17.525.000,- (On The Road Bandung). Selain itu, model ini juga menawarkan tipe Deluxe series (CBS-ISS) dengan 2 pilihan warna lainnya yakni Deluxe Black dan Deluxe Silver yang dipadukan dengan 3D Emblem untuk memberikan kesan mewah dan dipasarkan dengan harga Rp. 17.625.000,- (On The Road Bandung).

Sementara itu, untuk mencari informasi tentang sepeda motor Honda, konsumen dapat mengunjungi website resmi DAM di https://www.daya-motora.com atau bisa melalui Facebook Always Honda dan Instagram @AlwaysHonda. Tidak hanya itu, konsumen juga dapat mendowload aplikasi Daya Auto melalui Google Play Store dan apabila ada pertanyaan mengenai produk sepeda motor Honda dan berbagai layanan lainnya konsumen dapat menghubungi chatbot DARA yang merupakan sales virtual assistant di nomor telepon 0811-2291-723.

Salam Satu HATI,

PT Daya Adicipta Motora

Lerri Gunawan

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM