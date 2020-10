Pembangunan Tol Bekasi-Cianjur, Warga Galau Minta Kejelasan Soal Rute dan Ganti Rugi

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Adanya uji publik rencana pembangunan Tol Bekasi-Cianjur membuat warga kembali bertanya-tanya.

Sosialisasi yang belum terbuka memicu keresahan warga, terutama persoalan ganti rugi lahan.

Seorang tokoh masyarakat Desa Cijagang, Asep Zulkarnain, mengatakan uji publik ini muncul lagi setelah terakhir tahun 2018 sempat ada sosialisasi.

"Dulu 2018 pernah ada sosialisasi di Desa Cijagang, Kecamatan Cikalongkulon, di sana lahan seluas 50 hektare akan diganti untung. Lalu setelah itu tidak ada kabar lagi," ujar Asep melalui sambungan telepon, Selasa (13/10/2020).

Asep mengatakan, saat itu juga langsung ada polemik di warga ada yang takut tergusur, ada yang takut direlokasi dan kemana harus pindah kalau tergusur.

"Saat saya menjabat sebagai kepala desa, saya pernah menyiapkan lahan relokasi, namun hari ini saya mendapat kabar lagi ada perubahan rute sehingga Desa Cijagang hanya sedikit yang kebawa," katanya.

Ia mengatakan, tahun 2018 sempat keluar untuk harga tanah yang sampai melibatkan tiga desa.

Namun sekarang muncul dua desa lagi kemungkinan akan terjadi polemik lagi.

"Dulu tanah tegalan (Rp) 600 ribu per meter, sawah (Rp) 1 juta per meter, dan permukiman (Rp) 1,5 juta per meter," katanya.

Asep mengatakan, sementara ini masih terjadi simpang siur sehingga warga menjadi galau, karena sosialisasi baru muncul kembali dan warga belum disentuh.