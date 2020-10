Harga Vaksin Covid-19 Kisaran Rp 200 Ribu, Bio Farma; Harga Terjangkau dan Tak Memberatkan

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Vaksin Covid-19 dikabarkan sudah didatangkan ke Indonesia bulan depan.

Terkait pengadaan, pemerintah juga sudah memastikan pengadaan vaksin Covid-19 hanya melalui Bio Farma.

Sementara terkait harga vaksin Covid-19, hingga saat ini belum keluar angka pasti namun diperkirakan dikisaran Rp 200 ribu per dosis.

Dikutip dari Tribunews, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir memastikan harga untuk vaksin Covid-19 di Indonesia tidak akan memberatkan pemerintah.

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Disporaparbud Purwakarta Sebut Wisata Masih Jalan di Tempat

Honesti menjelaskan, kisaran harganya Rp 200 ribu per dosis.

Hal tersebut disampaikan Honesti Basyir, menanggapi pemberitaan yang menyatakan bahwa Sinovac sudah menanda tangani kontrak pengadaan vaksin dengan Brazil yang akan menjualnya dengan harga 1.96 dolar AS per dosis.

Brazil merupakan salah satu negara yang juga akan membeli vaksin Covid-19 dari Sinovac.

Mengenai harga vaksin di Brazil, yang keluar di media massa beberapa hari terakhir, dengan harga 1.96 dolar AS per dosis, sudah dibantah oleh pihak Sinovac, melalui surat resmi yang dikirimkan ke Bio Farma.

“Informasi harga vaksin Covid-19 di Brazil, telah kami klarifikasi ke pihak Sinovac. Kata Honesti dalam keterangan persnya, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Penanganan Covid-19 & Pengendalian Ekonomi Indonesia Makin Baik, 30 Juta Vaksin Disiapkan Tahun Ini

Menurutnya, ihak Sinovac sudah mengirimkan surat elektronik resmi ke Bio Farma, yang memastikan, bahwa informasi dalam pemberitaan tentang kontrak pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak 90 juta dolar AS dengan pemerintah Brazil tidak tepat, dan mengenai harga 1.96 dola AS per dosis pun tidak tepat.