Pasien Covid-19 yang Sembuh di Jabar 64,11 Persen, Gubernur Ingatkan Protokol Kesehatan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Angka kesembuhan pasien Covid-19 atau recovery rate di Jabar menunjukan angka yang menggembirakan.

Dalam paparan tim Satgas Gugus Tugas Penangananan Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, di Mapolda Jabar, Senin (12/10/2020), angka recovery rate di Jabar Per 10 Oktober mencapai 62,55 persen.

Dikutip dari laman resmi Pikobar, per hari ini, Senin (12/10/2020), jumlah pasien sembuh mencapai 17.462 atau 64.11 persen. Yang dirawat mencapai 33.94 persen atau sebanyak 9.244 pasien.

Meski recovery rate mencapai 64 persen lebih, namun masih di bawah angka sembuh nasional yankni 76.45 persen.

Adapun fatality rate, per hari ini, angka meninggal mencapai 530 orang atau 1,95 persen. ‎Di level nasional, angka kematian mencapai 3.59 persen.

‎Meski secara angka menggembirakan, namun, pencegahan Covid 19 diyakini ampuh dengan vaksinasi. Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada kesempatan di Mapolda Jabar mengatakan, ada dua vaksin yang akan diberikan.

"Vaksin akan terbagi dua secara umum. ‎Pertama vaksin yang kami melakukan tes dan yang dibeli langsung oleh pemerintah pusat. Itu tentunya akan kami bahas secara mendalam, apakah Jabar terdampak dan mendapat fasilitas vaksin," ucap Emil, sapaan akrabnya.

Menurutnya, dalam urutan epidemiolog, yang paling utama supaya terhindar dari virus corona adalah dengan imunitas.

"Setelah imunitas, kalau belum ada vaksin maka modalnya jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan," ucapnya.

Adapun ia menyebut tes PCR sudah dilakukan dengan jumlah angka mendekati standar WHO. Seharusnya 49 ribu per hari, saat ini pihaknya sudah mengetes 42 ribu per hari ini.

