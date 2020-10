Jangan Parkir Sembarangan di Kota Bandung, Bakal Diderek dan Harus Bayar Denda, Ini Besarannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Masyarakat Kota Bandung diberikan keleluasaan untuk melaporkan ke Dinas Perhubungan (Dishub) jika menemukan kendaraan yang parkir sembarangan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dishub Kota Bandung, Asep Kuswara mengatakan, nantinya jika masyarakat menemukan pelanggaran dapat melaporkan melalui sebuah aplikasi.

"Warga boleh laporan, tapi lagi bikin aplikasinya dulu," ujar Asep, saat dihubungi, Senin (12/10/2020).

Asep tidak menjelaskan aplikasinya bakal seperti apa dan kapan bisa dipergunakan masyarakat.

Saat ini, Dishub sendiri masih menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.

Perda derek itu baru saja disahkan awal September 2020, sehingga kemungkinan baru diterapkan pada awal 2021.

"Sekitar 14 September 2020 (disahkannya Perda), sekarang sosialisasi sampai akhir tahun sambil menunggu sarana dan prasarana penginapan lainnya," ujar Asep, saat dihubungi, Minggu (11/10/2020).

Saat ini, kata dia, sarana dan prasarana yang masih harus dilengkapi yakni mobil derek serta tempat parkir atau penampungan kendaraan yang saat ini baru ada di Leuwipanjang.

"Rencananya awal tahun (diterapkan) mudah-mudahan, karena sarana mobil dereknya ada dua minimalnya empat mobil derek. Tempat parkir di Leuwipanjang juga saat ini baru bisa menampung 200 mobil," katanya.

Kendaraan yang bakal diderek dan dipindahkan ke tempat penampungan sementara di Leuwipanjang itu, kata dia, yakni kendaraan yang parkir diatas trotoar, parkir pada ruas jalan yang terdapat rambu larangan parkir, kendaraan yang parkir tidak sesuai dengan marka parkir.

"Kemudian, kendaraan yang parkir pada ruas jalan yang tidak ada marka parkir atau rambu larangan parkir, kendaraan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan, kendaraan yang parkir dengan radius maksimal 25 meter dari persimpangan jalan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas, kendaraan yang parkir sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis dan kendaraan yang parkir sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross," ucapnya.

Pelanggar juga bakal dikenakan denda atau biaya pemindahan dan inap kendaraan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 53A ayat 1.

"Bagi pelanggar kendaraan roda dua atau roda tiga dikenai denda sebesar Rp 245.000 per tindakan dengan ditambah biaya inap Rp 136.000 per malam. Kemudian bagi mobil atau roda empat dijatuhi denda per tindakan pelanggaran sebesar Rp 525.000 dan biaya inap Rp 304.000 per malam. Kemudian kendaraan yang lebih dari roda empat didenda Rp 1.050.000 per tindakan dan biaya inap per malamnya Rp. 124.000," katanya.

Baca juga: Kota Bandung Jadi Zona Oranye, Ini Pesan TGPP Covid-19 kepada Kecamatan dan Kelurahan yang ada Kasus

Baca juga: Tujuh Terminal Tipe B Belum Diserahkan Kepada Pemprov Jabar, 3 di Kota Bandung