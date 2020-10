SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING, Timnas U-19 Indonesia Vs NK Dugopolje, Asah Ketajaman Cetak Gol

Uji coba ini merupakan bagian dari program pemusatan latihan (TC) timnas U-19 di Kroasia.



"Ada total enam uji coba yang akan dijalani timnas U-19 pada bulan Oktober."

Berkaca dari hal tersebut, PSSI akhirnya memutuskan agar Timnas Indonesia U19 melanjutkan agenda TC di Kroasia."PSSI memutuskan timnas U-19 Indonesia tetap melanjutkan TC di Kroasia," kata Iwan Bule seperti dikutip dari laman resmi PSSI "Mereka tidak jadi ke Turki karena belum ada kepastian lawan uji coba,".Lebih lanjut Iwan Bule mengatakan PSSI sudah mempersiapkan lawan untuk uji tanding melawan pasukan Shin Tae-yong tersebut.Meski begitu, Iwan Bule tidak mau membeberkan siapa lawan yang akan dihadapi timnas U-19 Indonesia."Kami sudah mempersiapkan lawan-lawan uji coba yang berkualitas untuk timnas U-19 Indonesia selama Oktober ini di Kroasia," kata Iwan Bule.Iwan Bule selalu memantau perkembangan timnas U-19 Indonesia setiap harinya.Ia juga mengapresiasi perkembangan positif David Maulana dkk."Saya senang pemain terus meningkat kemampuannya dan berproses dengan baik,"."PSSI akan terus mendukung program pelatih Shin Tae-yong demi torehan hasil yang maksimal timnas U-19 Indonesia," tutup Iwan Bule.M. Adisatryo; Bagas Kaffa, Rizky Ridho, Komang Teguh, Pratama Arhan; Witan Sulaiman, David Maulana, Brylian Aldama, M. Supriadi; Irfan Jauhari, Braif Fatari

Jadwal Timnas Indonesia U-19Kamis (8/10/2020) : Timnas Indonesia U-19 vs NK DugopoljeMinggu (10/10/2020) : Timnas Indonesia U-19 vs Makedonia utaraRabu (14/10/2020) : Timnas Indonesia U-19 vs Makedonia utaraSelasa (20/10/2020) : Timnas Indonesia U-19 vs Bosnia HerzegovinaJumat (23/10/2020) : Timnas Indonesia U-19 vs Bosnia HerzegovinaSenin (25/10/2020) : Timnas Indonesia U-19 vs TBD