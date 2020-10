Hari Ini Bek Jangkung Persib Bandung Tengah Bergembira, Dapat Kejutan dari Sang Kekasih

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bek Persib Bandung, Nick Kuipers merayakan ulang tahun hari ini, Kamis (8/10/2020).

Nick Lahir di Maastricht, Belanda, pada 8 Oktober 1992.

Di usianya yang kini menginjak 28 tahun, Nick turut membagikan momen hari lahirnya tersebut di Instastory akun instagramnya, @kuipersnick.

Pada Instastorynya, terlihat ia mendapatkan kejutan dari sang pacar, Jorien Neervoort, berupa balon-balon dan tulisan Happy Birtday di suatu hotel.

Serta tidak kalah seru, deretan foto repost berupa doa dan ucapan ulang tahun dari sahabat-sahabat Nick.

Selain itu, salah satu postingan foto instagram Nick juga dibanjiri ucapan ulang tahun dari sang kekasih, para pemain bola, serta penggemarnya.

Berikut ucapan ultah untuk Nick Kuipers.

@Joriennevoort Happy birth day my love, i am so proud of you and love you so much, grateful and blessed you.

@made_wirawan : Happy birth day @nickkuipers wish u all the best.

@kim_kurniawan happy birth day @nickkuipers.

