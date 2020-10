BREAKING NEWS, Satu Lagi Pemain Liverpool Dinyatakan Positif Covid-19, Susul Thiago dan Sadio Mane

TRIBUNJABAR.ID - Satu lagi pemain Liverpool yang dinyatakan positif Covid-19.

Kali ini Xherdan Shaqiri yang terpapar virus corona.

Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Twitter resmi Liverpool.

Shakiri saat ini tengah bersama timnas Swiss mempersiapkan diri menghadapi laga internasional.

"Xherdan Shaqiri has tasted positive for Covid-19, the Swiss Football Association has announced," tulis unggahan di akun Twitter resmi Liverpool, Selasa (6/10/2020) sore waktu Indonesia.

Ini berarti sudah ada tiga pemain Liverpool yang positif Covid-19.

Sebelumnya ada pemain anyar Thiago Alcantara.

Thiago absen ketika Liverpool bertemu Arsenal dan Aston Villa.

Lalu disusul Sadio Mane.

Pemain asal Senegal ini pun harus absen ketika Liverpool melawan Aston Villa.

