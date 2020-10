Chord Gitar dan Lirik Lagu Kesempurnaan Cinta-Rizky Febian [VIDEO]

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord kunci gitar dan lirik lagu Kesempurnaan Cinta

Penyanyi: Rizky Febian

[Intro] C Am F G..

C Am

Kau dan aku tercipta oleh waktu

F Dm G

Hanya untuk saling mencintai..

C Am

Mungkin kita ditakdirkan bersama

F Dm G

Rajut kasih jalin cinta...

[Reff]

C Bm

Berada di pelukanmu

-Em Am

Mengajarkanku

Gm C F

Apa artinya kenyamanan

Em Dm G

Kesempurnaan cinta..

C Bm

Berdua bersamamu

-Em Am

Mengajarkanku

Gm -C F

Apa artinya kenyamanan

Em Dm G

Kesempurnaan cinta...

C Am

Kau dan aku tercipta oleh waktu

F Dm G

Hanya untuk saling mencintai

C Am

Mungkin kita ditakdirkan bersama

F Dm G

Merajut kasih menjalin cinta

*Kembali ke Reff I

F Em Am

Tak pernah terbayangkan olehku

Gm C F

Bila kau tinggalkan aku

Dm

Hancurlah hatiku

Em D G

Musnah harapanku sayang hooo

C Bm

Berada di pelukanmu

-Em Am

Mengajarkanku

Gm C F

Apa artinya kenyamanan

Em Dm G

Kesempurnaan cinta..