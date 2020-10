Chord Gitar dan Lirik Lagu Kejora-Lesty [VIDEO]

Penyanyi jebolan D'Academy memiliki lagu berjudul Kejora.

Lagu Kejora dirilis pada tahun 2015 silam.

Berikut ini lirik lagu dan chord gitar Kejora oleh Lesti.

Intro : Am E Am

G-F E

Am Dm

Kejora temanilah malamku

F E

Sampaikan rinduku yang terlarang

Dm Am

Dia yang kucinta kini tlah berdua

F E

Tak mampu diriku menahan rindu

F Am

Padanya

Int : F E Am

*)

Am Dm

Kejora pancarkanlah sinarmu

F Am

Temani keheningan malamku

Dm Am

Padamu kejora kutitipkan rindu

F E Am E

Untuknya yang kini jauh dimata

Reff:

A Dm

Ku berkhayal angankan dirimu

G C

Seakan hadir disini

F Dm

Temaniku memelukmu

Em E Am

Indah dalam belai kasih sayang

Int : Dm E Am

A Dm

Tak terganti rasa cinta ini

G C

Meski kini kau tak sendiri

F Dm

Sisa cinta kan jadi cerita

Em E Am

Tersimpan slamanya bersama kejora

Int. F E

Am F Am

Kejora sampaikan rindu ini

Song :

G Dm B-Am F E Am

Am F Am

Kejora sampaikan rindu ini