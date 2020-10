Cara Mengatasi Baterai Cepat Habis Setelah iPhone Update iOS 14, Ikuti Langkah-langkah Mudah Ini

Mulai dari iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, XR, XS Max, Xs, iPhone 11, Pro, Pro Max, iPhone SE (Generasi 1 dan 2).

Selain device iPhone di atas tidak mendukung update iOS 14.

iPhone merasa ada hal yang ganjal. Sayangnya ketika update iOS 14 beberapa penggunaiPhonemerasa ada hal yang ganjal. iPhone yang sudah update Bagaimana tidak? BateraiiPhoneyang sudah update iOS 14 ternyata baterai nya lebih cepat habis.

Ketika update iOS 14 ternyata beberapa pengguna merasakan baterai iPhone cepat habis.

Tidak hanya itu, beberapa pengguna iPhone lainnya juga mengalami gangguan di GPS.

Beberapa pengguna iPhone keluhkan data GPS-nya hilang setelah update iOS 14.

Menanggapi permasalahan ini, Apple memberikan tips mudah untuk memperbaikinya.

Melansir dari Kontan, untuk memperbaiki permasalahan ini, Apple menyarankan pengguna iPhone untuk segera mereset.

Dengan mereset pengaturan iPhone di iOS 14, di harapkan baterai tidak lagi boros.



Perlu di perhatikan, sebelum melakukan reset pastikan data di iPhone kalian telah di backup.

Seperti akun sosial media, foto, video dan data-data yang menurut kalian penting.

Jika sudah di backup semua dan di pastikan aman, kalian bisa eksekusi langsung mereset iPhone.

Cukup mudah, berikut cara reset iPhone ke pengaturan pabrik:

- Buka 'Settings'.