Menantu Aburizal Bakrie Punya Tato Besar di Punggung, Netizen Salfok Saat Nia Ramadhani Lakukan Ini

Banyak yang heran dan merasa baru tahu bila Nia Ramadhani memiliki tato pada punggungnya.

Penampakan tato Nia Ramadhani itu tak sengaja terekam saat suaminya, Ardi Bakrie, membuat video Instagram Story.

Saat itu, Nia Ramadhani diketahui sedang berlibur bersama keluarganya di Bali.

momen Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani liburan di Bali (Suryamalang.com/kolase Instagram @ardibakrie)

Salah satu kegiatan liburan Nia Ramadhani ketika itu adalah bermain paragliding atau paralayang bisa juga disebut terjun bebas.

Sebelum bermain, sang suami, Ardi Bakrie mengambil momen dan mengunggah videonya ke instagram.

'Alhamdulillah... one more thing checked from my bucketlist: PARAGLIDING. Walaupun sempet srimulatan di awal,' tulis Ardi Bakrie di keterangan instagramnya.

Berikut cuplikan video-nya:

Namun, bukan aktivitas Ardi Bakrie yang jadi sorotan. Netizen justru salah fokus (salfok) dengan tato Nia Ramadhani.

Hal itu terlihat saat Nia Ramadhani mencepol rambutnya karena ingin memakai perlengkapan paragliding.

Gambar tato yang menyerupai kupu-kupu itu terlihat jelas di punggung Nia Ramadhani yang terbuka.