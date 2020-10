Berita Duka Datang dari Musisi Indonesia, Ayah Nino RAN Meninggal: Bapak Juara di Hati Aku

Dokumentasi pribadi via Warta Kota

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Berita duka datang dari musisi Tanah Air. Nino Kayam alias Nino RAN kehilangan sang ayah untuk selamanya.

Ayahnya, Agung Setyawicaksono, menghadap kembali kepada Ilahi, Sabtu (3/10/2020) malam.

Ayah Nino RAN menghembuskan napas terakhir pukul 19.03 WIB.

Kabar duka tersebut disampaikan manajemen Nino RAN melalui pesan berantai, Sabtu malam.

"Telah berpulang ke Rahmatullah Bapak Agung Setyawicaksono, ayah Nino Kayam alias Nino RAN, Sabtu (3/10/2020) pukul 19.03 WIB," tulis pesan itu.

"Semoga Allah menerima segala amal ibadah beliau dan mengampuninya dari segala dosa yang diperbuat," lanjut dalam pesan itu.

Melalui akun Instagram @ninokayam, personel Band RAN tersebut menulis ungkapan duka.

"Kita mungkin kalah bertarung, tapi Bapak juara di hati aku selamanya," tulis Nino RAN.

Sambil menuliskan kalimat tersebut, Nino RAN mengunggah video pendek mendiang ayahnya saat sedang menggesekkan senar biola.

Nino RAN (tengah) bersama Vidi Aldiano, Armand Maulana, dan Isyana Sarasvati, serta Titi DJ dipilih dan dikenalkan sebagai salah satu juri ajang pencarian bakat 'The Voice Indonesia Season 4', Senin (26/8/2019). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Saat itu ayah Nino RAN sedang memainkan musik You Raise Me Up yang pernah dipopulerkan Josh Groban hingga Westlife.

"Terima kasih udah ngebolehin aku jadi apa aja ya pak. Aku bersyukur dipilih Tuhan untuk dibesarkan dan dibimbing manusia paling baik yang pernah aku kenal," tulis Nino RAN.

"Tenang disana ya pak. Love you," tulis kekasih bintang film Della Dartyan itu mengakhiri. (*)

