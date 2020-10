Hasil Undian Perempatfinal Carabao Cup: Arsenal vs Manchester City, Everton vs Manchester United

TRIBUNJABAR.ID - Pertemuan antara Liverpool dan Arsenal menjadi akhir dari rangkaian babak 16 besar Carabao Cup 2020/21. Sebagai informasi, pertandingan tersebut harus berlangsung sampai babak adu penalti.

Liverpool dan Arsenal dihadapkan di Anfield Stadium pada Jumat (2/10/2020) dini hari. Kedua tim bermain seimbang dan menghasilkan kedudukan seri 0-0 sampai wasit menutup babak kedua.

Regulasi terbaru Carabao Cup menyatakan kalau pertandingan yang berakhir imbang harus diselesaikan melalui drama adu penalti. Dan pada titik ini, Arsenal berhasil menunjukkan keunggulannya atas juara bertahan Premier League itu.

Mereka berhasil memenangkan adu penalti dengan skor 5-4. Sang penjaga gawang, Bernd Leno, menjadi bintang lantaran berhasil menggagalkan ekseksui penalti Divock Origi dan Harry Wilson.

Hasil Undian Perempatfinal Carabao Cup

Begitu pertandingan berakhir, penyelenggara Carabao Cup langsung mengumumkan hasil undian babak perempatfinal. Sebagai informasi, dari delapan tim yang lolos, empat di antaranya menyandang status big six.

Dua dari tim berstatus big six tersebut akan saling bertatap muka di satu lapangan, yakni Arsenal dan Manchester City. Duel satu leg tersebut bakalan berlangsung pada bulan Desember mendatang di Emirates Stadium.

Sementara itu, Manchester United yang berhasil menggusur Brighton & Hove Albion di babak 16 besar dihadapkan dengan klub asal Merseyside lainnya, Everton. Sementara Tottenham dihadapkan dengan Stoke City.

Berikut hasil undian selengkapnya:

Stoke City vs Tottenham

Brentford vs Newcastle

Arsenal vs Manchester City

Everton vs Manchester United

Mikel Arteta vs Josep Guardiola

Yang menarik dari laga Arsenal vs Manchester City adalah pertemuan antara Mikel Arteta dan Josep Guardiola. Sebab kedua tim dikenal mengusung skema permainan yang hampir serupa.

Hal itu bisa dikatakan wajar, sebab Arteta menimba ilmu kepelatihan saat menjadi asisten Guardiola di Manchester City. Ia melakoni tugasnya sebagai asisten pelatih selama dua setengah musim sebelum Arsenal datang meminangnya.

Pertandingan antara Arsenal melawan Manchester City juga akan tersaji di pentas Premier League, tepatnya pada tanggal 17 Oktober nanti. Sebelum laga tersebut, the Gunners harus berhadapan dengan Sheffield United akhir pekan ini. (bola.net)