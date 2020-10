Gubernur Keluarkan Surat Pembatasan Aktivitas di Restoran, Kafe, Warung, dan Rumah Makan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan instruksi mengenai pembatasan aktivitas restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenisnya, dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 443 / 07/ Hukham Tentang Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Restoran, Kafe, Rumah Makan, Warung, dan Usaha Sejenis, yang ditandatangani 30 September 2020.

Surat tersebut menyatakan dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi (wilayah Bodebek) khususnya berkaitan dengan aktivitas usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis, maka hal ini diinstruksikan kepada Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, Bupati Bekasi, dan Wali Kota Bekasi.

• Akhir Pekan Di Rumah Saja? Lima Hal ini Bisa Kamu Lakukan Agar Tetap Produktif Sepanjang Minggu

Semuanya diinstruksikam untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) untuk menghindari timbulnya kluster baru penyebaran Covid-19 dari kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis.

"Mengadakan pembatasan terhadap kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis," tulisnya dalam surat tersebut.

Di daerah dengan zona risiko kesehatan masyarakat tinggi, diinstruksikan untuk tidak melayani pengunjung untuk makan di tempat (dine in), pelayanan hanya diberikan dengan cara dibawa pulang (take away).

Di daerah dengan zona risiko kesehatan masyarakat sedang, dapat memberikan layanan makan di tempat (dine in) dengan ketentuan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen, kemudian layanan makan di tempat (dine in) dibatasi sampai dengan pukul 18.00 wib.

Lebih dari pukul 18.00 wib, layanan hanya diberikan dengan cara dibawa pulang (take away).

• Akhir Pekan Di Rumah Saja? Lima Hal ini Bisa Kamu Lakukan Agar Tetap Produktif Sepanjang Minggu

Di daerah dengan zona risiko kesehatan masyarakat rendah, dengan ketentuan kapasitas pengunjung maksimal 70 persen. Dan di daerah yang tidak ada kasus dan tidak terdampak, dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara normal, dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan.

Pemerintah setempat pun diinstruksikan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis, secara ketat agar tidak menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-19. Selain itu, mengecek ketersediaan obat-obatan yang diperlukan untuk perawatan pasien Covid-19.

Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi dan Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta serta jajarannya, diminta agar membantu Bupati/Wali Kota di wilayah Bodebek dalam melaksanakan sosialisasi terhadap pengusaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

• Daftar Harga Mobil Terbaru Oktober 2020, Berbagai Merek, Daihatsu Ayla dan Sigra Tetap Rp 100 Jutaan

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya serta jajarannya, diminta agar membantu Bupati/Wali Kota di wilayah Bodebek dalam melaksanakan penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan di restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis.

Semunya diminta melaporkan perkembangan kasus Covid-19 berikut upaya yang dilakukan secara berkala, serta pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat.