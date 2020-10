Vaksin Covid-19 Siap Tahun Depan, Ini Rencana Skema Vaksinasi Massal, Kelompok Rentan Diprioritaskan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hingga saat in pemerintah Indonesia terus berupayan menanggulangi Covid-19, termasuk mempersiapkan produksi vaksin.

Uji klinis vaksin Covid-19 sudah masuk fase 3 dan berjalan dengan baik serta tidak ada keluhan serius dari relawan yang ikut uji vaksin.

Untuk langkah selanjutnya, Presiden Joko Widodo belum lama ini menginstruksikan para menterinya untuk mempersiapkan skema vaksinasi massal Covid-19.

Dikutip TribunJabar.Id dari Kompas.com, instruksi ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020).

• Covifor Mulai Dijual Bebas, Satu Vial Rp 3 Juta, Berhasil Baik Saat Diuji Coba Pasien Covid-19

Ia mengatakan, perencanaan tersebut harus memuat waktu pelaksanaan vaksinasi, target lokasi vaksinasi, hingga kelompok yang didahulukan untuk divaksin.

Menurut Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto, vaksinasi akan dilakukan dalam lima tahap mulai Januari 2021.

Pemerintah juga sudah membagi orang yang mendapat vaksin ke dalam enam kelompok, yaitu orang yang berada di garda terdepan menangani Covid-19, orang-orang dengan kontak erat dengan pasien Covid-19, orang yang bertugas di bidang pelayanan publik, masyarakat umum, kelompok ASN dan legislatif.

Sebelumnya, kelompok penasihat strategis di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mempertimbangkan panduan awal untuk alokasi vaksin Covid-19 global, yaitu untuk mengindentifikasi kelompok yang harus diprioritaskan.

Melansir Nature (17/9/2020), rekomendasi tersebut menambah rencana draf dari panel yang terdiri atas US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) yang telah dirilis awal bulan ini.

• Seorang Perempuan di Kota Cimahi Kembali Meninggal Akibat Covid-19, Total Sudah 9 Orang Meninggal

Pedoman NASEM