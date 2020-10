Manchester United Clean Sheet, Dean Henderson Dipuji Van de Beek, Bakal Gantikan David de Gea?

TRIBUNJABAR.ID - Selain Juan Mata, Dean Henderson menjadi pemain kunci yang membantu Manchester United mengalahkan Brighton di pentas Carabao Cup. Ia melakukan penyelamatan penting dan mengantongi clean sheet.

Sebagai informasi, Manchester United berhadapan dengan Brighton dalam laga babak 16 besar Carabao Cup hari Kamis (1/10/2020) dini hari WIB. Pertandingan tersebut dimenangkan the Red Devils dengan skor telak 3-0.

Mata dinobatkan sebagai man of the match karena memiliki kontribusi dalam dua gol the Red Devils, berbentuk gol dan asis. Scott McTominay dan Paul Pogba juga ikut serta menyertakan namanya di papan skor.

• Hasil Carabao Cup, Manchester United Lolos, Paul Pogba Cetak Gol Indah, Juan Mata Man of The Match

Hasil ini membuat Manchester United berhak lolos ke babak perempatfinal. Sang pelatih, Ole Gunnar Solskjaer, telah berkata bahwa timnya mengusung target melewati babak semifinal di musim ini.

Pujian untuk Dean Henderson

Semua perhatian tertuju kepada Mata dan Pogba yang tampil impresif meski baru masuk di babak kedua sebagai pengganti. Namun sayangnya, apresiasi terhadap Dean Herderson yang bertugas sebagai penjaga gawang tidak sebesar keduanya.

Padahal Henderson sempat melakukan penyelamatan penting di awal babak pertama. Mantan pemain Sheffield United itu berhasil menghentikan tembakan dari jarak dekat Leandro Trossard yang jika menjadi gol, skor bisa jadi imbang.

• Drawing Liga Champions Digelar Nanti Malam, Ini Dia Link Live Streaming dan Pot Klub Peserta

Untungnya rekan setim Dean Henderson, Donny van de Beek, tidak melupakan jasanya. Gelandang asal Belanda tersebut melayangkan pujian kepadanya saat diwawancarai MUTV selepas pertandingan berakhir.

"Sungguh, penyelamatan yang sangat bagus dari dia. Itu juga menjadi momen penting sebab jika terjadi sebaliknya, maka skornya jadi 1-1. Penyelamatan yang luar biasa darinya dan saya pikir itu adalah momen penting di laga ini," ucapnya.

Lebih Baik dari De Gea?

Sejauh ini, Dean Henderson lebih sering dimainkan di pentas Carabao Cup. Belum diketahui apakah ia bakal bermain jika Manchester United melakoni laga FA Cup, yang baru akan dimulai pada bulan November mendatang.

Di pentas Premier League, posisi penjaga gawang kerap diberikan kepada sosok yang lebih berpengalaman, yakni David De Gea. Namun, torehannya sejauh ini tidak bisa dikatakan impresif.

Dalam dua pertandingan, kiper asal Spanyol tersebut telah kebobolan lima kali. Bahkan, Manchester United menelan kekalahan di salah satu pertandingan, tepatnya saat menghadapi Crystal Palace pekan lalu.

Di sisi lain, Dean Henderson selalu mencatatkan clean sheet dalam dua penampilan terakhirnya di Carabao Cup. Melihat torehan ini, bisa jadi posisi kiper utama akan diberikan ke penjaga gawang berusia 23 tahun tersebut. (bola.net)