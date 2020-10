Jadwal Liga Spanyol Malam Ini, Live Streaming Celta Vigo vs Barcelona di BeIN

TRIBUNJABAR.ID - Pekan keempat LaLiga atau kompetisi tertinggi Liga Spanyol malam ini ditutup dengan tiga pertandingan.

Pertandingan malam ini dibuka dengan dua pertandingan yang berlangsung serempak, yaitu Athletic Bilbao vs Cadiz dan Sevilla vs Levante. Duel Athletic Bilbao vs Cadiz akan digelar di Stadion San Mames, Jumat (2/10/2020) dini hari pukul 00.00 WIB.

Pada laga lainnya, duel Sevilla vs Levante akan dilangsungkan di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Jumat (2/10/2020) dini hari pukul 00.00 WIB.

Seusai kedua laga tersebut, jadwal Liga Spanyol jornada keempat ditutup dengan pertandingan Celta Vigo menghadapi Barcelona. Laga Celta Vigo vs Barcelona ini akan digelar di Stadion Balaidos, Vigo, Spanyol, Jumat (2/10/2020) dini hari pukul 02.30 WIB.

Stadion Balaidos memiliki kenangan kurang baik bagi Lionel Messi dkk. Pasalnya, dalam enam pertemuan terakhir, klub berjulukan Blaugrana itu tak pernah meraih kemenangan di Stadion Balaidos.

Barcelona tercatat memetik tiga hasil imbang dan menelan tiga kekalahan dalam enam pertandingan terakhir di Balaidos, markas Celta Vigo.

Menjelang laga, pelatih Barcelona Ronald Koeman mengaku timnya akan melakoni laga tidak mudah saat bertandang ke markas Celta Vigo, mengingat rekor pertemuan kurang baik di Balaidos.

"Kami memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Barcelona belum pernah menang di sana dalam beberapa tahun terakhir," ucap Koeman dalam konferensi pers jelang laga, dikutip dari Marca.

"Celta Vigo memiliki teknis yang sangat bagus dan Anda harus bermain bagus untuk mengalahkan mereka."

"Baik kandang maupun tandang, saya ingin kami bermain dengan cara yang sama dengan menekan lawan, mendominasi dan bermain di level tinggi."

Liga Spanyol malam ini: Jumat (2/10/2020) 00.00 WIB

- Athletic Bilbao vs Cadiz 00.00 WIB

- Sevilla vs Levante 02.30 WIB

- Celta Vigo vs Barcelona (Live di sini)