Brosur dan Foto Fortuner Facelift Tersebar di Media Sosial, Akankah Tipe Legender Masuk Indonesia?

TRIBUNJABAR.ID - Fortuner facelift kemungkinan diluncurkan Toyota di Indonesia dalam waktu dekat.

Foto spyshot dan bocoran brosur sudah tersebar di media sosial.

Dari foto-foto brosur yang beredar diketahui bahwa Fortuner facelift sudah memiliki Vehicle Stability Control (VSC) dan Hil Start Assist (HSA) untuk semua tipe.

Semua tipe Fortuner facelift telah mendapat lampu depan LED dan foglamp LED, termasuk lampu belakang model baru.

Adapun fitur 7 airbag hanya terdapat di varian 4x4 (VRZ dan G).

Tak ketinggalan head unit dengan layar 9 inci (VRZ, SRZ, dan TRD Sportivo) yang memiliki fungsi NFC untuk membaca saldo kartu prabayar seperti milik Corolla Cross.

Khusus varian VRZ, SRZ, dan TRD Sportivo juga telah memiliki power tailgate with kick sensor, yang sebelumnya hanya terdapat di varian TRD Sportivo.

Meski belum punya Toyota Safety Sense (TSS), Fortuner facelift varian TRD Sportivo dan VRZ 4x4 telah mendapat kamera 360, Blind Spot Detection, Lane Departure Warning, Moving Object Detection, dan Headway Monitoring Warning, serta wireless charging.

Secara varian, Fortuner facelift masih mengusung tipe yang sama seperti sebelumnya.

Untuk varian 4x2 terdiri dari tipe 2.4 G MT, 2.4 G AT, 2.4 VRZ AT, 2.7 SRZ AT, 2.4 TRD AT, dan 2.7 TRD AT.