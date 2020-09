CATAT! Inilah Jadwal Siaran Langsung Liga Champions di Vidio dan SCTV, Kamis Dini Hari Nanti

TRIBUNJABAR.ID - Playoff Liga Champions bakal kembali hadir Rabu (30/9/2020) atau Kamis (1/10/2020) dini hari WIB nanti. Bakal ada enam tim yang berebut tiga tiket ke babak utama Liga Champions 2020-2021.

Tiga pertandingan yang bakal digelar Rabu dini hari nanti adalah FC Midtjylland vs Slavia Praha, PAOK Thessaloniki FC vs FC Kasnodar, Salzburg vs Maccabi Tel Aviv.

Keenam tim masih memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan tiga tiket tersisa ke babak utama. Namun FC Krasnador dan Salzburg memiliki keuntungan berkat kemenangan masing-masing dengan skor 2-1 di leg pertama. Adapun Slavia Prahan vs FC Midtjylland di leg pertama berakhir tanpa gol.

Berikut adalah jadwal live streaming Liga Champions di Vidio dan juga disiarkan SCTV tengah pekan ini selengkapnya.

Jadwal Liga Champions Hari Ini

Kamis, 1 Oktober 2020

02.00 WIB, FC Midtjylland vs Slavia Praha (klik di sini)

02.00 WIB, PAOK Thessaloniki FC vs FC Kasnodar (klik di sini)

02.00 WIB, Salzburg vs Maccabi Tel Aviv (klik di sini)

